Kada tijelo ne dobiva pravu količinu hranjivih tvari i vitamina, to može dovesti do brojnih bolesti. Nedostatak nekog od vitamina može dovesti do štetnih i ponekad trajnih simptoma poput mentalnih poremećaja, neplodnosti i oštećenja živaca, piše Gloucestershire Live.

Vitamin B12 prijeko je potreban za ključne tjelesne funkcije koje uključuju dijelove metabolizma te živčani i krvožilni sustav. Zbog široke upotrebe u cijelom tijelu, kada te funkcije prestanu primati dovoljno B12, to može dovesti do ozbiljnih problema, od kroničnog umora do paranoje i deluzija.

Uobičajeni uzroci ovog nedostatka su ili biološki kroz oblik anemije, ili dijete zbog veganske ili biljne prehrane. Važno jr prepoznati rane znakove upozorenja na ovaj nedostatak jer može uzrokovati trajnu i nepovratnu štetu ako se ne liječi.

Za razliku od drugih nedostataka vitamina, nedostatak B12 često se očituje u iznenadnim ili postupnim promjenama mentalnog zdravlja ili osobnosti, što ponekad dovodi do ozbiljnih simptoma poput paranoje koji zahtijevaju hitno liječenje. Istraživanja pokazuju da su ovi neuropatski simptomi češći kod starijih osoba, ali mogu utjecati na pojedince svih dobnih skupina.

Tri rana znaka nedostatka vitamina B12

Iako postoji nekoliko fizičkih simptoma nedostatka B12, istraživanja sugeriraju da je najčešći način na koji ga pacijent prezentira u liječničkoj ordinaciji neurološki i psihijatrijski. To znači da on opisuje simptome koji nisu stvarni u fizičkom smislu, već ih je stvorio njegov mozak.

Među najčešćim neurološkim simptomima je parestezija, stanje u kojem se razvijaju osjećaji žarenja, bockanja ili svrbeža u različitim dijelovima tijela. To se može osjećati kao bockanje, što je obično uzrokovano problemima s protokom krvi, ali u ovom slučaju to je manifestacija da se vaš živčani sustav bori.

Osobe kojima nedostaje B12 također mogu doživjeti ataksiju, gdje njihov finiji govor i motoričke sposobnosti počinju opadati. Pacijenti će to primijetiti dok pišu, pokušavaju održati ravnotežu ili ako im govor bude nerazgovijetan. Ako ovi simptomi nisu povezani s drugim stanjem, to može biti ključni znak da vaše tijelo više ne obrađuje B12.

Drugi i najviše zabrinjavajući znak nedostatka B12 je, nešto što znanstvenici nazivaju delirij. To je pad vaše više kognitivne funkcije kao rezultat ključnih procesa u vašem mozgu koji se gase bez potrebnog B12.

Ovaj se delirij može očitovati kao paranoidne misli o progonu, neorganizirani obrasci mišljenja ili slušne i vizualne halucinacije. Ako osjetite bilo koji od ovih simptoma, obratite se svom liječniku opće prakse. Iako su ti simptomi ozbiljni, ako ih rano uočite, svi se mogu jednostavno izliječiti injekcijom.

Drugi simptomi nedostatka vitamina B12

Ubrzano disanje ili kratak dah,

Glavobolje,

Probavne smetnje,

Gubitak apetita,

Palpitacije,

Problemi s vidom,

Osjećaj slabosti ili umora,

Proljev,

Bolan ili crven jezik, ponekad s čirevima u ustima,

Problemi s pamćenjem, razumijevanjem i prosuđivanjem.

Ako ste zabrinuti da možda imate manjak vitamina B12, razgovarajte sa svojim liječnikom opće prakse i on će vas poslati na analizu krvi. Liječenje obično uključuje niz injekcija B12.

