Spencer Smith je igrao nogomet s prijateljima kada mu je grupa starijih mladića ponudila vape. Pretpostavio je da se radi o običnoj e-cigareti pa je povukao. Ono što 16-godišnjak nije znao je da je e-cigareta bila začinjena benzodiazepinima i zloglasnim "spiceom". Za nekoliko minuta se srušio usred terena i počeo se grčiti.

Sjeća se osjećaja kao da nije u tijelu

Mladić iz britanskog Barnsleya je rekao da se ne može sjetiti mnogo toga, osim osjećaja kao da će "umrijeti". Zna da mu je prvi put otišao vid, a nakon toga mu je pamćenje maglovito, ali jasno se sjeća osjećaja kao da nije u svom tijelu.

Srećom, Spencer, koji je tu kalvariju opisao kao "najstrašniji trenutak u svom životu", od tada se potpuno oporavio. Sada je njegova mama, Suzanne Smith, progovorila o zastrašujućoj muci i kako je utjecala na cijelu obitelj, s nadom da će Spencerova priča upozoriti druge na opasnosti.

'Mislila sam da smo ga izgubili'

Suzanneina objava na društvenim mrežama u to vrijeme, koja je postala viralna, glasila je: "Ovo je Spencer sinoć koji ne reagira i grči se na putu do hitne pomoći. Ozbiljno sam mislila da smo ga izgubili. Ovo nije objava kojom tražim suosjećanje, ali stvarno mislim da je toliko važno da svaki roditelj bude svjestan, kao i da svi Spencerovi prijatelji znaju rizike do čega može rezultirati nekoliko dimova e-cigarete. Spencer je otišao na utakmicu s prijateljima , a nekoliko sati kasnije sam dobila sam poziv da mu treba pomoć. Našla sam sina usred igrališta. Nije reagirao, grčio se, hitna i policija bili su i nedaleko iza mene."

'Bio je u svom svijetu, puls mu je bio veći od 200'

"Spencer nije mogao komunicirati, nije me čak ni prepoznao i bio je u nekom svom svijetu, tijelo mu se nehotice grčilo i grčilo. Nisam mogla ništa učiniti da mu pomognem. Kako se polako vraćao u nekakvu stvarnost, zurio je u mene uplašenim očima moleći me da mu pomognem, ali nisam mogla ništa učiniti osim uvjeravati ga da je na sigurnom i da će sve biti u redu.

A nisam ni sama znala da će biti tako. Puls mu je dostigao preko 200 otkucaja u minuti i rečeno mi je da su zabrinuti da bi mu srce moglo biti oštećeno. Spencer je bio popio tri limenke Budweisera i rekao je da se osjeća dobro. Ponuđeno mu je i uzeo je nekoliko dimova e-cigarete starijeg dječaka, kojeg je poznavao i kojemu je, nažalost, ukazao povjerenje. Odmah nakon toga se srušio i ničega se ne sjeća. Tih nekoliko dimova umalo ga je koštalo života.

Jutros su me obavijestili u bolnici da je bio pozitivan na THC, spice i druge benzodiazepine. Rekli su da očito postaje sve češće da tinejdžeri koriste vape koji je prožet drugim stvarima kako bi im dao dodatni 'high'.

Spencer je sada siguran kod kuće i oporavlja se, izvan opasnosti.

Srećom, to ne bi trebalo imati trajne ili trajne posljedice, barem ne fizičke. Molimo razgovarajte sa svojim tinejdžerima, dajte im do znanja koliko ovo može biti izuzetno opasno.

'Puno djece vapea, a domaće mješavine ubijaju'

Vidim da danas toliko djece vapea, molimo vas da se uvjerite da znaju što je u e-cigareti i da je to originalno punjenje, a ne neka uradi sam mješavina. Neka pročitaju ovaj post i vide da čak i nekoliko dimova takve mješavine mogu potencijalno ubiti.

Također bih željela reći veliko hvala Spencerovim prijateljima (znate tko ste). Bili su zaista nevjerojatni, postavili ste su ga u položaj za oporavak, pazili na njega dok nisam stigla i nazvala hitnu. Spasili ste njegov život i vječno sam zahvalna.", poručila je majka u postu.

Redoviti napadaji panike i flashbackovi

Godinu dana nakon incidenta, Spencer kaže da se osjeća oporavljeno i da ponovno uživa u izlascima s prijateljima. Sada ima 17 godina, snalazi se tako što ne razmišlja o tome i fokusiran je na napredak, ali proces oporavka uzeo je danak na njegovu mamu.

Suzanne je objasnila: "Pretpostavljam da mu je ovo bilo lakše, jer je na to gledao iz drugačije perspektive od mene. Primijetila sam neke stvari koje ga još uvijek pogađaju, ali on je tipičan tinejdžer koji ne želi puno pričati o tome.

"Za mene je bilo jako teško pustiti ga da ponovo izađe nakon incidenta, uhvatila sam sebe kako ga sprečavam da izađe, a ako je i izašao stalno sam telefonirala i slala poruke. Čak sam počela slati poruke njegovim prijateljima kada se naljutio na mene što sam mu slala poruke. Imala sam redovite napade panike i sjećanja na događaj, nisam spavala i brzo sam shvatila da i sama imam problem i da moram potražiti pomoć. On je tinejdžer i trebao je izaći i uživati u svom životu.", opisuje majka.

'Ako barem jedan tinejdžer promisli, ja sam sretna'

Srećom, uspjela je potražiti pomoć u rješavanju traume kroz terapiju i sada želi osigurati da tinejdžeri poput Spencera budu svjesniji opasnosti od tako da nitko drugi ne mora prolaziti kroz ono što su oni učinili. “Na terapiji, osvijestila sam da sam učinila sve što sam mogla za njega, znao je o opasnosti droga, dobro sam ga odgojila i ima dobru glavu na ramenima.

Tinejdžeri će, nažalost, eksperimentirati, griješit će i sve što mi kao roditelji možemo učiniti je educirati ih, upozoriti ih na opasnosti i onda im vjerovati da će donijeti ispravne odluke", kaže i zaključuje:

"Zato mi je podizanje svijesti toliko važno, ako ovo potakne još jednog tinejdžera da ne puši, onda sam sretna."