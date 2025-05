Muči vas bol u leđima? Isprobajte ova dva jednostavna trika

Velik broj ljudi pati od bolova u donjem dijelu leđa, a procjenjuje se da će se čak 80% odraslih tijekom života suočiti s ovim problemom. Unatoč njegovoj učestalosti, učinkoviti i dostupni tretmani često su slabo dostupni. Zapravo, istraživači su nedavno izjavili da je većina tretmana "jedva učinkovitija od placeba" kada je riječ o ublažavanju bolova u donjem dijelu leđa. No novo istraživanje objavljeno u časopisu JAMA Network Open nudi novu nadu.

Istraživači su analizirali podatke 770 sudionika i otkrili da su terapija temeljena na pažnji (MBT) i kognitivno-bihevioralna terapija (CBT) bile uspješne u smanjenju bolova u donjem dijelu leđa.

CBT i MBT terapije

CBT je strukturirana, ciljano usmjerena psihoterapija koja pomaže prepoznati i promijeniti negativne obrasce razmišljanja i ponašanja koji pridonose emocionalnoj patnji. S druge strane MBT je terapijski pristup koji kombinira tradicionalne kognitivne strategije s praksama mindfulnessa, poput meditacije, kako bi pojedinci lakše postali svjesniji misli i osjećaja.

Osim što je ovo prvo poznato istraživanje koje se bavi učinkovitošću psihoterapija s bolovima u donjem dijelu leđa, studija je jedinstvena i po tome što se usredotočila na pacijente koji su prethodno liječeni opioidima. To je značajno jer se mnogi ljudi koji pate od bolova u leđima okreću analgeticima za olakšanje - no to može biti problematično jer ti lijekovi za sobom povlače visok rizik od razvoja ovisnosti, tolerancije i potencijalnih nuspojava.

Uz poboljšanje u bolovima, funkcionalnosti i općoj kvaliteti života, sudionici istraživanja smanjili su i dozu lijekova do kraja jednogodišnjeg kliničkog ispitivanja.

"Ovi nalazi pridonose rastućim dokazima o učinkovitosti MBT-a i CBT-a kod kronične boli", napisali su autori studije. "Zaključujemo da bi MBT i CBT trebale biti prva opcija među nefarmakološkim tretmanima za osobe s kroničnim bolovima u donjem dijelu leđa koji koriste analgetike za njihovo olakšanje.''

Kako to funkcionira?

"Tijekom osobnog iskustva s bolovima u leđima, otkrio sam da je mindfulness izuzetno učinkovit način za smanjenje stresa i upala, što često vodi do smanjenja bolova u zglobovima'', izjavio je Brendan Gibbons, psihospiritualni coach i suosnivač Awaken You Therapy & Coaching.

“Razgovor o izvorima stresa u terapijskom okruženju također je izvrstan način za oslobađanje potisnute emocionalne energije, što potencijalno može smanjiti bolove u donjem dijelu leđa", dodao je.

Ako je uzrok boli infekcija — nedavno istraživanje otkrilo je revolucionarni antibiotik koji bi mogao pomoći. Istraživanja su također pokazala da brza šetnja i nekoliko jednostavnih vježbi mogu pomoći za amsnjenje bolova u donjem dijelu leđa, piše New York Post.

