Mokrenje pod tušem smatra se svojevrsnom tabu temom ili lošom navikom, no to radi veći broj ljudi nego što mislite, javlja Express.

U istraživanju iz 2020. ispitano je 1010 Britanaca i Amerikanaca o njihovim navikama tuširanja, a 68 posto muškaraca i 56 posto žena priznalo je da mokre pod tušem. Međutim, rezultati koje su prikupili stručnjaci za kupaonice iz firme QS Supplies, otkrili su da većina ljudi nije spremna to otvoreno priznati drugima.

Doktor Mikhail Varshavski, poznatiji na internetu kao dr. Mike, na YouTubeu je otkrio koji su rizici povezani s ovom prilično uobičajenom navikom.

"Je li velika stvar ako mokrim pod tušem? Sve to ionako ide na isto mjesto u odvod, zar ne? Postoje neke pozitivne strane i prednosti mokrenja pod tušem. Štedi vrijeme, štedi vodu. Ali postoje i neki zdravstveni rizici", kazao je.

Dr. Mike je upozorio da urin može prenositi bakterije. "Mokraća nije potpuno bez bakterija. Mnogi ljudi misle da je potpuno sterilna, ali nije. Ona također mora putovati kroz vaš mokraćni sustav i tijekom toga mogla bi pokupiti neke patogene", rekao je.

Mokrenje pod tušem može postati štetna navika

"Urin bi, kad izađe iz vašeg tijela, također mogao pokupiti neke patogene. Dakle, postoje neki potencijalni izvori bakterija. Uz to, bakterije su posvuda oko nas, unutar nas. Nije to kraj svijeta", dodao je.

"Ali ako imate infekciju urinarnog trakta, i piškite, i ugazite u urin, i posiječete se, možete li dobiti infekciju? Da. Tu postoji prilično nizak rizik", upozorio je dr. Mike.

Drugi problem mokrenja pod tušem je navikavanje na tu naviku. "Također, može se stvoriti uvjetovani refleks da mokrite svaki put kad čujete vodu kako teče, kao kad ste pod tušem i onda ćete se poželjeti pomokriti i bit će vam neugodno", otkrio je Dr. Mike.

"Također, postoje slučajevi u kojima ljudi govore: 'Oh, trebao bih piškiti za svaki slučaj' i onda se pomokre, a to je posebno izraženo kod žena. Ako to činite prečesto, možete doći u situaciju da trenirate svoj mjehur da šalje signale da želite mokriti vrlo rano. Također biste mogli uzrokovati disfunkciju dna zdjelice", upozorio je stručnjak.

No, kazao ja da je rizik da vam se to dogodi "prilično nizak". "Ako to radite s vremena na vrijeme i ne postane vam rutina, mislim da je rizik prilično nizak", istaknuo je dr. Mike.