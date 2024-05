Studentica škole za medicinske sestre i majka dvogodišnje Esme, Jasmine Raven (22) iz Engleske, tvrdi da su liječnici više puta za njen nakupljeni ušni vosak i kvržice na vratu rekli da se radi o gripi ili peludnoj groznici. Ona se sada bori za život jer je biopsija izbočina na vratu otkrila da ima rak, piše The Sun.

Jasmine je prvi put posjetila liječnika opće prakse u rujnu 2023. godine, nakon što je primijetila kvržicu veličine graška na lijevoj strani vrata. Rečeno joj je da je kvrga najvjerojatnije uzrokovana virusom, ali se zabrinula kada joj se više njih pojavilo na vratu.

Jasmine je nakon toga otišla na ultrazvuk, koji je potvrdio da su joj limfni čvorovi povećani, no liječnici su zaključili da je to uzrokovano gripom koja kruži među brucošima, tj. mješavinom virusnih infekcija i bolesti koje kruže među studentima tijekom prvih nekoliko tjedana akademske godine.

Osim što je u to vrijeme bila studentica treće godine, Jasmine je pohađala nastavu samo jednom tjedno te nikada nije izlazila i išla na studentske zabave. Ona je izgubila sluh na jedno uho, koje je bilo začepljeno zbog nakupljanja voska ili peludne groznice.

Jasmine je insistirala na daljnjim pretragama i ostala je užasnuta kad su rezultati biopsije kvržica pokazali da ima rak nazofarinksa. To je rijetka vrsta raka koja počinje u dijelu grla koji povezuje stražnji dio nosa sa stražnjim dijelom usta, poznatim kao ždrijelo. Svake godine od njega oboli oko 260 ljudi.

Napisala je oporuku

"Prošlo je oko šest mjeseci između pronalaska kvržice i postavljanja dijagnoze, što je bilo frustrirajuće jer da su skenirali i uzeli biopsiju ranije, mogla sam početi s liječenjem puno ranije. Došla sam kod liječnika s kvržicom koja nije nestajala i koju je trebalo detaljnije ispitati", rekla je Jasmine.

"Mislim da zbog toga što sam mlada jednostavno to nisu shvatili ozbiljno ili razmotrili mogućnost da bi to mogao biti rak. Došla sam s jednom kvržicom i do trenutka kada sam počela s liječenjem bilo ih je pet ili šest", otkrila je.

Jasmine pokušava ostati pozitivna dok prolazi kemoterapiju i radioterapiju, unatoč strahu da možda neće biti na ovome svijetu da vidi svoju djevojčicu kako odrasta. Njena diploma medicinske sestre, također, je ostala u drugom planu.

"Nije često da s 22 godine moraš napisati oporuku i prikupiti jajne stanice za buduću djecu. Samo pokušavam ostati pozitivna za budućnost. Poručila bih svima: budite uporni i inzistirajte na pretragama kako biste bili sigurni da nije ništa zlokobno. U većini slučajeva nije, ali uvijek je dobro da se sve provjeri", kazala je Jasmine.

