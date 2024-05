Kemoterapija je dugotrajno i iscrpljujuće liječenje raka te ima puno stvari koje pacijenti ne znaju o njoj. Novinar Expressa Robert Fisk otkrio je koje su to.

Robertu je nedavno dijagnosticiran četvrti stadij raka crijeva, koji se proširio na njegovu jetru i mjehur.

"Naivno nisam tada shvaćao kako će to preuzeti moj život. Od beskrajnog umora do suočavanja s fizičkim i mentalnim zdravstvenim izazovima, to je doista stalna borba", otkrio je.

Robert sada sebe naziva "profesionalcem za kemoterapiju" te je otkrio šest stvari za koje bi volio da ih je znao prije nego što je započeo svoje "putovanje protiv raka".

Nađite medicinskog stručnjaka

"Vjerujem da bi svi pacijenti s rakom trebali imati stručnjaka kojem bi se mogli obratiti s pitanjima i nedoumicama u vezi s njihovim liječenjem i koji bi im pomogao da se probiju kroz fizičko i emocionalno minsko polje tijekom borbe protiv bolesti", istaknuo je Robert.

Morat ćete sami sebi biti tajnica

"Količina liječničkih pregleda na koje ćete ići je apsolutno golema. Obično, u tjednu kemoterapije, imam termin za krvne pretrage, zatim kontrolu krvnog tlaka i težine, CT skeniranje itd.", otkrio je Robert te je naglasio kako je važno da se sami organizirate i vodite evidenciju zakazanih termina u bolnicama.

Opadat će vam kosa

"Nekad je bila gusta, ali kemoterapija je moju kosu lišila života i sada se čini rijetka i tanka", kazao je Robert.

Morat ćete raditi na sebi kako biste zadržali svoj identitet

"Uz toliko liječničkih pregleda koje treba uklopiti i toliko nuspojava i simptoma s kojima se treba nositi, može biti teško vidjeti sebe kao bilo što drugo osim kao nekoga tko ima rak", rekao je Robert.

"Shvaćam da je rak sada veliki dio onoga što jesam, pogotovo jer je to stvar koja će me vjerojatno ubiti. Ali još uvijek naporno radim na tome da to nije ono što me definira", dodao je.

"Ne razgovaram s prijateljima o tome kako ide s liječenjem, već o drugim mnogo zanimljivijim stvarima u životu. Važno mi je da me i dalje doživljavaju kao prijatelja s kojim se mogu zabaviti, umjesto kao nekoga tko će cijelo vrijeme govoriti o tome da je bolestan", istaknuo je.

Mučnina nakon kemoterapije je poput lošeg mamurluka

"Prestao sam piti neposredno prije početka kemoterapije kako bih svojoj jetri dao najbolje šanse za uspjeh u razgradnji toksina. Ali, još uvijek osjećam simptome mamurluka svaki put kad završim s kemoterapijom te zbog toga ponekad ne mogu večerati", otkrio je Robert.

"Spavanje i lijekovi protiv mučnine koje dobivate u bolnici najbolji su način za smanjenje osjećaja mučnine nakon kemoterapije", kazao je.

Rane i posjekotine teško zacjeljuju

"To mi je trebalo biti očito od samog početka jer kemoterapija djeluje tako što uništava brzorastuće stanice, s ciljem smanjenja stope rasta kancerogenih stanica", napisao je Robert.

"Ali iz nekog razloga, uvijek me iznenadi kada posjekotinama na mojim stopalima i rukama, koje nastaju jer mi je kemoterapija jako isušila kožu, trebaju tjedni umjesto dani da zacijele", otkrio je.

