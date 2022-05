Mark Brandish iz Caergwriea, Flintshire, u sjeveroistočnom Walesu je mislio da bol koja ga je mučila prošlog travnja nije ništa više od signala da samo više ne smije piti. No, njegovo stanje se pogoršalo i početkom lipnja 2021. mu je dijagnosticiran glioblastom, agresivni oblik raka.

Od istog je stanja patio i pjevač grupe Wanted, Tom Parker, koji je preminuo početkom ove godine u dobi od 33 godine.

Markove promjene stanja

Njegova supruga Felicity također je progovorila o tome kako su im se životi okrenuli naglavačke.

Felicity je za Daily Post rekla: “Doslovno mjesec dana prije dijagnoze je Mark trčao uz stvarno strmo brdo i pričao mi kako je u formi kao 22-godišnjak. Oduvijek je bio prilično aktivan pa je nevjerojatno da je u roku od mjesec dana sve krenulo tako brzo nizbrdo."

Zatim je dodala: "Počelo je s glavoboljom u subotu u travnju. Oboje smo se samo nasmijali jer više nije mogao podnijeti svoj gin. I dalje je imao glavobolju koja je trajala cijeli sljedeći tjedan."

Mark se nadao da će se problem s vremenom riješiti sam od sebe, a kada je otišao po svoje cjepivo protiv Covida-19, sugerirano je da možda pati od migrene. Međutim, počeli su se pojavljivati ​​još zabrinjavajući znakovi. Felicity je rekla da je počeo prolaziti kroz “promjene ličnosti” i raditi stvari koje su “nekarakterne” za njega.

Majka troje djece je dodala: "Jedne noći je ostao budan do 4 sata ujutro na svom PlayStationu. To nije normalno ponašanje jer do 23 sata smo obično slomljeni i odlazimo u krevet."

Postala je jako zabrinuta kada je njezin muž ponekad prestao govoriti usred rečenice.

Dijagnoza koja im je promijenila život

Felicity je rekla: "Nazvali smo liječnike i rekli su nam da ćemo dobiti uzvratni poziv u utorak nakon vikenda u svibnju. Sjećam se da je to izgledalo kao da mi je cijeli život na čekanju pa sam u nedjelju nazvala 111 gdje su nam rekli da idemo ravno na hitnu.

"Bili smo ondje sedam sati prije nego što smo dobili CT koji je otkrio da ima tumor. Bio je 13. rođendan njegove kćeri kada su nam ondje, a zatim i u Waltonu rekli da vjeruju da će se vratiti kao glioblastom, ali morali su čekati biopsiju."

Felicity je opisala da proživljava najstrašnije vrijeme u svom životu. Sljedećih mjeseci je Mark prošao radioterapiju i trenutno prima kemoterapiju.

Prikupljanje sredstava

Obitelj sada prikuplja sredstva kako bi pomogla istraživanjima u pronalaženju lijeka za bolest.

Par je godinama bio strastven u trčanju te su trebali sudjelovati na nadolazećem Chesterskom polumaratonu kasnije ovog mjeseca. Zbog Markova stanja je par zaboravio na taj event, ali je on odmah nakon Božića predložio da bi mogao otrčati 21 km.

Iako je rekla da se neće moći snaći, odlučili su okupiti tim kako bi se to dogodilo. Felicity će zajedno s prijateljima Jamiejem i Kelly Mapp-Jones, Nickom Tysonom, Samom Tysonom, Garethom Jonesom, Timom Guyjem, Rhysom Parryjem, Andrewom Mackiejem, Alexom Stocktonom, Donnom Welsh i Claire Williams sada ostvariti svoju želju.

Felicity je dodala da, iako je većina tima već trčala stazu, neki nisu i uspjeli su odraditi jedan trening pa su im držali palčeve da to mogu izvesti kada dođe vrijeme. Sudionike je opisala kao nevjerojatan tim koji je bio velika podrška u proteklih nekoliko tjedana.

Do sada su prikupili više od 4.200 funti (oko 36.000 kuna) za The Brain Tumor Charity, piše The Sun.