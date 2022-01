Izlječenje medicinske sestre koja je provela 28 dana boreći se za život nakon što je zadobila teški oblik covida mnogi pripisuju "božićnom čudu", a sve zahvaljujući pomoći - Viagre.

Iako je Monica Almeida primila dvije doze cjepiva, zarazila se koronavirusom i na kraju je hitno prebačena u bolnicu, gdje je otišla ravno u sobu za reanimaciju, objavio je The Sun.

Viagra joj je 'otvorila' pluća

Ova 37-godišnjakinja je bila teško bolesna i samo 72 sata prije odluke o isključivanju respiratora, liječnici su odlučili dati joj veliku dozu lijeka koji se propisuje kod erektilne disfunkcije. U roku od samo nekoliko dana disanje joj se poboljšalo, a razina kisika koji je primala pala je za pola.

Majka dvoje djece izjavila je za medije: "Definitivno me spasila Viagra. U roku od 48 sati otvorila mi je dišne kanale i moja pluća su počela reagirati. Ako razmislite kako taj lijek djeluje, širi vam krvne žile. Imam astmu i mojim dišnim putevima je trebala mala pomoć."

Nakon eksperimentalnog tretmana, medicinska sestra iz Gainsborougha u Lincolnshireu stigla je kući za Božić kako bi proslavila sa svojim najmilijima nakon gotovo dva mjeseca provedenih u bolničkom krevetu.

Almeida je pohvalila kreativno osoblje u bolnici Lincoln County što joj je dalo Viagru i – u konačnici – spasilo njezin život.

Nije bilo nade u oporavak

"Malo sam se našalila s kolegom iz bolnice nakon što sam došla k sebi jer sam ga poznavala. Rekao mi je da je to Viagra, ja sam se nasmijala i pomislila da se šali, ali on je rekao: 'Ne, stvarno, dobila si veliku dozu Viagre.' Bilo je to moje malo božićno čudo", rekla je ova medicinska sestra.

Almeida, koja je inače astmatičarka, sada je na putu oporavka, ali liječnici su joj rekli da bi umrla da nije dobila dvostruku dozu Viagre.

U listopadu je bila pozitivna na covid-19 i za nekoliko je dana izgubila osjet mirisa i okusa prije nego što je počela iskašljavati krv. Ali kada je došla u ambulantu, otpuštena je bez liječenja.

U roku od dva sata nakon što je došla kući, Almeida se probudila s kašljem i nije mogla pravilno disati pa je njezin suprug nazvao Hitnu. Prebačena je na intenzivnu njegu i 16. studenoga stavljena u komu u toliko teškom stanju da je njezinim roditeljima rečeno da dolete iz Portugala kako bi se oprostili.