Medicinska sestra u palijativnoj skrbi iz jednog hospicija u Kaliforniji Julie McFadden iskreno je progovorila o "najgorim" i "najboljim" bolestima od kojih se može umrijeti, na temelju onoga što je vidjela, piše Metro

"Za mene postoji nekoliko bolesti koje su najgore", rekla je u podcastu Therapy Jeffa "Problem Solved". Prva bolest koju je Julie navela bila je amiotrofična lateralna skleroza (ALS).

"Da ikad dobijem ALS, mislim da bih potražila liječničku pomoć… Jednostavno to ne bih želja to učiniti. To je teško", rekla je.

ALS je, također, poznat kao Lou Gehrigova bolest ili bolest motornog neurona (MND). Uzrokuje smrt neurona koji kontroliraju voljne mišiće, što otežava hodanje, govor, gutanje i disanje.

ALS je izuzetno rijetka, no brzo se razvija i polovica ljudi s tom dijagnozom umrijet će unutar prvih 14 mjeseci nakon dijagnoze. Ova bolest je smrtonosna te za nju nema lijeka, ali može proći od nekoliko mjeseci do godina dok joj osoba ne podlegne.

'Samo prekineš dijalizu i odeš spavati, a zatim umreš'

Sljedeća iscrpljujuća bolest na Julienom popisu bila je glioblastom, agresivni tip raka mozga. Prosječno vrijeme preživljavanja s glioblastomom je 12 do 18 mjeseci. Samo 25 posto pacijenata preživi više od godinu dana, a samo pet posto pacijenata preživi više od pet godina. Glavni načini liječenja su operacija, radioterapija i kemoterapija.

Julie je kroničnu bubrežnu bolest (KBB) navela kao "lakši" način umiranja, a to je bolest, jednostavno rečeno, gdje bubrezi ne rade onako kako bi trebali.

"Završni stadij bolesti bubrega je prilično nježan. Imate tu dugotrajnu kroničnu bolest, pa to nije dobro. Morali ste biti na dijalizi tri dana u tjednu deset godina, tako da je to dug put i može biti težak. Ali kraj toga je prilično lijep. Samo prekineš dijalizu i odeš spavati, a zatim umreš u roku od sedam dana", objasnila je.

KBB u ranim stadijima nema simptoma, pa se obično otkriva analizom krvi ili urina. Kada bolest uznapreduje, pacijenti će se osjećati umorno, gležnjevi, stopala i ruke će im oticati, mogu ostati bez daha te bi mogli imati krv u urinu.

Ne postoji lijek, a ako je bolest bubrega teška, može se tretirati dijalizom i transplantacijom bubrega.

