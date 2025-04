Lubenica ima brojne pozitivne učinke: Može potpuno transformirati organizam

Lubenica je dobar izvor antioksidansa i hranjivih tvari. Osim što pomaže u održavanju hidratacije, može podržati mnoge aspekte zdravlja, uključujući zdravlje srca te pomoći u prevenciji određenih zdravstvenih problema.

S crvenim mesom i malim sjemenkama, lubenica je bogata hranjivim tvarima i antioksidansima, uključujući vitamine A i C, piše Healthline.

Foto: Shutterstock

Zdravstvene prednosti lubenice

Zahvaljujući svojim zdravstvenim prednostima, lubenica je izvrstan dodatak svakodnevnoj prehrani i podrška cjelokupnom zdravlju.

Pomaže u održavanju hidratacije

Održavanje hidratacije važno je za pravilno funkcioniranje tijela. Regulacija tjelesne temperature, normalno funkcioniranje organa, opskrba hranjivih tvari u stanicama samo su neki od procesa koji ovise o odgovarajućoj hidrataciji.

Jedenje hrane s visokim udjelom vode može pomoći tijelu da unese potrebnu količinu tekućine za pravilno funkcioniranje. Budući da je lubenica uglavnom voda, ona može biti dobar izbor za unos tekućine tijekom dana. Sadrži vrlo malo kalorija u odnosu na svoju ukupnu težinu. Jedenje lubenice može pomoći u kontroli tjelesne težine, a zbog visokog udjela vode duže ćete se osjećati siti.

Bogata je hranjivim tvarima

Lubenica sadrži razne hranjive tvari, uključujući kalij, magnezij te vitamine A i C. Također je relativno niskokalorična.

Ovo su nutrijenti u jednoj šalici (152 grama) sirove, narezane lubenice:

Kalorije: 46

Ugljikohidrati: 11,5 grama

Vlakna: 0,6 grama

Šećer: 9,4 grama

Protein: 0,9 grama

Mast: 0,2 grama

Vitamin A: 5 posto dnevnih potreba

Vitamin C: 14 posto dnevnih potreba

Kalij: 4 posto dnevnih potreba

Magnezij: 4 posto dnevnih potreba

Lubenica je također bogat izvor citrulina, aminokiseline koja može poboljšati sportske performanse. Uz to, sadrži antioksidante, uključujući vitamin C, karotenoide, likopen i kukurbitacin E, koji su svi korisni za vaše zdravlje. Ovi spojevi pomažu u borbi protiv slobodnih radikala, nestabilnih molekula koje mogu oštetiti vaše stanice ako se nakupe u tijelu. S vremenom, ovo oštećenje može dovesti do bolesti poput dijabetesa, bolesti srca i raka.

Može imati antikancerogeni djelovanje

Nekoliko biljnih spojeva pronađenih u lubenici, uključujući likopen i kukurbitacin E, mogu imati potencijalne antikancerogene učinke. Iako su rezultati studija različiti, unos likopena može biti povezan s nižim rizikom od određenih vrsta raka, poput raka prostate i raka debelog crijeva.

Također, kukurbitacin E može inhibirati rast tumora poticanjem procesa uništavanja i uklanjanja stanica raka u vašem tijelu. Međutim, potrebna su daljnja istraživanja.

Foto: Shutterstock

Može poboljšati zdravlje srca

Nekoliko hranjivih tvari u lubenici može podržati zdravlje srca. Bolesti srca vodeći su uzrok smrti u svijetu. Čimbenici životnog stila, uključujući hranu koju ljudi jedu, mogu smanjiti rizik od srčanog udara i moždanog udara snižavanjem krvnog tlaka i razine kolesterola.

Istraživanja sugeriraju da likopen može pomoći u snižavanju kolesterola i krvnog tlaka, oba ključna faktora za zdravlje srca.

Lubenica također sadrži citrulin, aminokiselinu koja može povećati razinu dušikovog oksida u tijelu i pomoći krvnim žilama da se prošire, čime se smanjuje krvni tlak. Ostali vitamini i minerali u lubenici, poput magnezija, kalija i vitamina A, B6 i C, također su zdravi i mogu pomoći zdravlju srca i općem zdravlju.

Može smanjiti upalu i stres

Upala je ključni faktor mnogih kroničnih bolesti. Kombinacija antioksidansa, likopena i vitamina C u lubenici može pomoći u smanjenju upale i oksidativnog oštećenja.

Jedno istraživanje na životinjama pokazalo je da su štakori koji su uzimali prah lubenice uz nezdravu prehranu imali manji oksidativni stres i niže razine upalnog markera C-reaktivnog proteina nego kontrolna skupina.

Također, istraživanje od osam tjedana koje je obuhvatilo 31 pretilu osobu pokazalo je da su ljudi koji su uzimali 500 mg vitamina C dva puta dnevno značajno smanjili upalne markere u usporedbi s kontrolnom skupinom.

Pomoć za kosti i zglobove

Lubenica može također koristiti zdravlju kostiju i zglobova. Sadrži prirodni pigment beta-kriptoksantin koji može zaštititi zglobove od upale. Iako je istraživanje ograničeno, postoji dokaz da bi smanjenje upale moglo pomoći u prevenciji bolesti poput osteoporoze i reumatoidnog artritisa.

Može pomoći u prevenciji degeneracije makule (žute pjege)

Lubenica također sadrži likopen koji može biti koristan za vaše oči. Degeneracija makule povezana sa starenjem (AMD) je čest problem s očima koji može uzrokovati sljepoću kod starijih osoba.

Likopen, kao antioksidans i protuupalni spoj, može pomoći u prevenciji i inhibiciji AMD-a, iako su istraživanja ograničena.

Foto: Shutterstock

Može ublažiti bolove u mišićima

Citrulin, aminokiselina koja se nalazi u lubenici, može pomoći u poboljšanju performansi i smanjenju boli u mišićima. Također je dostupan kao dodatak prehrani.

Jedno istraživanje pokazalo je da redovito uzimanje citrulina poboljšava aerobne aktivnosti, povećavajući proizvodnju dušikovog oksida u tijelu, što pomaže u širenju krvnih žila.

Može pomoći zdravlju kože

Vitamini A i C koji se nalaze u lubenici ključni su za zdravlje kože. Vitamin C pomaže tijelu u stvaranju kolagena, proteina koji održava kožu elastičnom i kosu jakom. Viši unos vitamina C iz hrane ili dodataka može smanjiti rizik od bora i suhe kože.

Vitamin A također je važan za zdravu kožu jer pomaže u stvaranju i obnovi stanica kože.

Pomoć u probavi

Lubenica sadrži puno vode i malu količinu vlakana, oba važna za zdravu probavu. Vlakna pomažu održavanju redovitosti u crijevima, dok voda učinkovitije pokreće štetne tvari kroz probavni sustav.

