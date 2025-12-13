FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZBOG NESUGLASICA? /

Jeziv pokušaj ubojstva kod Velike Gorice: Mladić (26) nožem napao djevojku (21)

Jeziv pokušaj ubojstva kod Velike Gorice: Mladić (26) nožem napao djevojku (21)
×
Foto: Zeljko Lukunic/pixsell

'Po dovršenom kriminalističkom istraživanju osumnjičeni će biti u zakonskom roku, uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ubojstva'

13.12.2025.
13:40
danas.hr
Zeljko Lukunic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Na šljunčanoj cesti kod Velike Gorice mladić (26) pokušao je usmrtiti djevojku (21).

Incident se odvio u petak, nešto prije 15 sati, a prema dostupnim informacijama, svemu su prethodile nesuglasice.

Pokušaj ubojstva dogodio se nožem, pri čemu je djevojka lakše ozlijeđena. Hitna pomoć ju je prevezla u KBC Zagreb.

Kaznena prijava

Osumnjičeni mladić je nakon incidenta priveden, a kriminalističko istraživanje je u tijeku.

"Po dovršenom kriminalističkom istraživanju osumnjičeni će biti u zakonskom roku, uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ubojstva u pokušaju iz članka 110. u svezi člankom 34. Kaznenog zakona", priopćili su iz policije.

POGLEDAJTE VIDEO: Novi detalji o ubojstvo u Velikoj Gorici: Osumnjičena žena od prije poznata policiji

Velika GoricaPokušaj UbojstvaKaznena Prijava
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ZBOG NESUGLASICA? /
Jeziv pokušaj ubojstva kod Velike Gorice: Mladić (26) nožem napao djevojku (21)