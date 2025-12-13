Jeziv pokušaj ubojstva kod Velike Gorice: Mladić (26) nožem napao djevojku (21)

Na šljunčanoj cesti kod Velike Gorice mladić (26) pokušao je usmrtiti djevojku (21).

Incident se odvio u petak, nešto prije 15 sati, a prema dostupnim informacijama, svemu su prethodile nesuglasice.

Pokušaj ubojstva dogodio se nožem, pri čemu je djevojka lakše ozlijeđena. Hitna pomoć ju je prevezla u KBC Zagreb.

Kaznena prijava

Osumnjičeni mladić je nakon incidenta priveden, a kriminalističko istraživanje je u tijeku.

"Po dovršenom kriminalističkom istraživanju osumnjičeni će biti u zakonskom roku, uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ubojstva u pokušaju iz članka 110. u svezi člankom 34. Kaznenog zakona", priopćili su iz policije.

