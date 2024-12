Liječnik za Net.hr o najčešćoj komplikaciji dijabetesa: 'Ovo su ključne mjere prevencije'

Dijabetičko stopalo jedna je od najčešćih komplikacija šećerne bolesti. Njegova incidencija usko je povezana s trajanjem i regulacijom bolesti. Dijabetičko stopalo nastaje kao posljedica oštećenja živaca i/ili krvnih žila u nogama.

''U početku se dijabetičko stopalo najčešće manifestira simptomima poput trnaca i žarenja u stopalima, koji su rezultat oštećenja živčanih vlakana. Daljnjim napredovanjem neuropatije dolazi do gubitka osjeta boli, jednog od najvažnijih obrambenih mehanizama tijela. Zbog motorne neuropatije mišići potkoljenice i stopala se opuštaju, što narušava prirodnu strukturu stopala. Koža stopala postaje suha, gubi elastičnost i često puca, što povećava rizik od deformacija stopala, razvoja ulkusa, infekcija, gangrene, a u najtežim slučajevima može dovesti do amputacije ekstremiteta'', objasnio je za Net.hr doc. dr. sc. Tomislav Bulum, dr. med., specijalist interne medicine, endokrinolog i dijabetolog iz Specijalne bolnice Sv. Katarina.

Uzroci nastanka dijabetičkog stopala

''Razlikujemo neuropatsko i ishemijsko dijabetičko stopalo. Neuropatsko dijabetičko stopalo nastaje kao posljedica oštećenja perifernog živčanog sustava, što dovodi do smanjenog osjeta. Zbog neuropatije dolazi do povećanog pritiska na plantarnoj strani stopala, osobito u području metatarzalnih glavica, što povećava rizik od razvoja neuropatskih ulkusa. Neuropatski ulkusi su obično plitki i bezbolni. Kod neuropatskog stopala arterijske pulzacije su očuvane, stopalo je toplo, otečeno (edematozno) i prisutna je kongestija vena'', kaže dr. sc. Bulum.

S druge strane dodaje ''ishemijsko dijabetičko stopalo prvenstveno je posljedica okluzivne bolesti arterija uzrokovane šećernom bolešću. Karakteriziraju ga oslabljene ili potpuno odsutne arterijske pulzacije na stopalu. Ulceracije su bolne, često lokalizirane na peti, dorzalnoj strani prstiju ili lateralnim dijelovima stopala. Noga je blijeda, atrofična, s tankom kožom i hladna na dodir. Ako osoba s nereguliranom šećernom bolešću ima i povišene razine lipida u krvi te povišen krvni tlak, rizik od razvoja i komplikacija dijabetičkog stopala značajno se povećava. Uz to, pušenje je važan rizični čimbenik jer dodatno ubrzava oštećenje krvnih žila na nogama i razvoj ishemijskog dijabetičkog stopala.''

Komplikacije dijabetičkog stopala

''Najvažnija potencijalna komplikacija dijabetičkog stopala jest razvoj ulkusa, što značajno povećava rizik od amputacije ekstremiteta. Dijabetičko stopalo je najčešći uzrok netraumatske amputacije donjih ekstremiteta u svijetu. Stoga je u slučaju razvoja ulkusa dijabetičkog stopala potreban multidisciplinarni pristup koji uključuje dijabetologa/endokrinologa, vaskularnog kirurga, interventnog radiologa i kliničkog mikrobiologa. Hitno liječenje ulkusa dijabetičkog stopala ključno je jer petogodišnja stopa smrtnosti kod osoba sa šećernom bolešću i ulkusom stopala iznosi 40 %, a povećava se na 63 % kod onih koji su podvrgnuti amputaciji ekstremiteta'', ističe dr Bulum.

Kako navodi ''dijabetolog ima ključnu ulogu u regulaciji glikemije, mikrobiolog je zadužen za antimikrobnu terapiju zbog čestih infekcija, interventni radiolog provodi endovaskularno liječenje uznapredovalih aterosklerotskih promjena, dok vaskularni kirurg izvodi eventualne kirurške zahvate na krvnim žilama ili amputaciju ekstremiteta. Amputacija ekstremiteta dovodi do invalidnosti, stoga je krajnju posljedicu dijabetičkog stopala uvijek potrebno spriječiti.''

Foto: Specijalna bolnica Sv. Katarina Doc. dr. sc. Tomislav Bulum, dr. med., specijalist interne medicine, endokrinolog i dijabetolog

Prevencija dijabetičkog stopala

''Najvažniji način liječenja dijabetičkog stopala jest njegova prevencija. Prevencija razvoja neuropatskog i ishemijskog dijabetičkog stopala uključuje optimalnu regulaciju rizičnih čimbenika, kao što su povišeni krvni tlak, razina glukoze i lipida u plazmi, uz prestanak pušenja, pravilnu prehranu i redovitu tjelovježbu. Mjere za prevenciju razvoja ulkusa dijabetičkog stopala obuhvaćaju redovite samopreglede stopala kako bi se rano uočile promjene koje mogu prethoditi pojavi ulkusa, održavanje pravilne higijene i njege stopala, korištenje adekvatne obuće, svakodnevno mijenjanje čarapa te redovite liječničke preglede'', zaključuje ovaj specijalist interne medicine, endokrinolog i dijabetolog.

Liječenje dijabetičkog stopala

''S obzirom na to da tradicionalne metode liječenja dijabetičkog stopala često donose nezadovoljavajuće rezultate, neprestano se istražuje inovativne terapijske strategije. Među njima, plazma bogata trombocitima (PRP) postala je obećavajuća dodatna terapija u upravljanju dijabetičkim ranama na stopalima. Plazma bogata trombocitima (PRP) derivat vlastite krvi bolesnika, dobiven postupkom centrifugacije, pri čemu se izdvaja dio plazme očišćen od crvenih krvnih stanica, a s povećanim udjelom trombocita. Trombociti su ključni igrači u procesu ozdravljenja rana jer oslobađaju faktore rasta i citokine koji su bitni za regeneraciju tkiva'', objašnjava za Net.hr dr. med. Ana Dimova, specijalist opće kirurgije i subspecijalist digestivne/abdominalne kirurgije iz Specijalne bolnice Sv. Katarina.

''Ovi faktori rasta uključuju faktor rasta derivat trombocita (PDGF), transformirajući faktor rasta-beta (TGF-β) i vaskularni endotelni faktor rasta (VEGF), a svi oni igraju ključne uloge u proliferaciji stanica, migraciji i angiogenezi, čime potiču ozdravljenje kroničnih rana, uključujući i ulkuse na dijabetičkom stopalu (Mishra et al., 2015; Anitua et al., 2016). Naime, proces cijeljenja je u slučaju dijabetičkih ulkusa na stopalima ometen kroz različite čimbenike, kao što su loša cirkulaciju krvi, neuropatija i kronična upala. Brojne studije ispitivale su učinkovitost PRP-a u liječenju dijabetičkih ulkusa, a rezultati su obećavajući'', navodi dr. med. Dimova.

Značajno poboljšanje u stopama ozdravljenja rana

Liječnica objašnjava kako je ''randomizirana kontrolirana studija izvijestila da su pacijenti koji su liječeni PRP-om pokazali statistički značajno poboljšanje u stopama ozdravljenja rana u usporedbi s onima koji su primali standardnu skrb (Cameron et al., 2016). Druge studije također su pokazale da PRP pridonosi bržem ozdravljenju, smanjenju površine rane i poboljšanju ukupnih ishodnih rezultata (O’Brien et al., 2016). Osim toga, autologna priroda PRP-a smanjuje rizike povezane s infekcijama i alergijskim reakcijama, čineći ga sigurnom opcijom liječenja za pacijente s dijabetesom koji su često podložni tim komplikacijama (Fong et al., 2021).''

Foto: Specijalna bolnica Sv. Katarina Dr. med. Ana Dimova, specijalist opće kirurgije i subspecijalist digestivne/abdominalne kirurgije

''Potrebno je naglasiti da su na tržištu dostupni različiti sustavi za obradu periferne krvi sa svrhom dobivanja PRP-a, koji mogu i u praksi često rezultiraju pripravcima različitih ''stupnjeva'' koncentracije trombocita te je potrebno obratiti se ustanovama koje nude provjerene i standardizirane sustave. Također, čimbenici poput komorbiditeta i dobi pacijenta, trenutačno aktivna terapija i lokalno stanje rane mogu utjecati na odgovore na PRP terapiju. Iznimno je važan i nutritivni status bolesnika, kao i sveobuhvatna strategija njege rane (Laudato, 2020). Realno je očekivati da će bliska budućnost nuditi i dalje razvijanje regenerativne medicine u ovim bolestima i stanjima. Na primjer, kombinacija PRP-a s drugim terapijama, kao što su terapija matičnim stanicama, bioinženjerske kožne supstitucije i drugo (Spees et al., 2016). Integracija PRP-a u multidisciplinarne programe njege rana može revolucionirati liječenje dijabetičkih ulkusa na stopalima, poboljšavajući ishode za pacijente i smanjujući teret povezan s ovom izazovnom komplikacijom dijabetesa'', kaže specijalistica opće kirurgije.

''Rekla bih da plazma bogata trombocitima predstavlja značajan napredak u liječenju dijabetičkih ulkusa na stopalima, koristeći vlastite čimbenike ozdravljenja pacijenta za promicanje regeneracije i popravka tkiva. Mehanizmi putem kojih PRP poboljšava ozdravljenje rana ističu njegov potencijal kao vitalnog dodatka u terapijskom pristupu dijabetičkim ulkusima na stopalu, posebno kod pacijenata koji nisu adekvatno odgovorili na standardne tretmane. Unatoč postojećim izazovima, kao što su varijabilnost u pripremi i potreba za daljnjim istraživanjem, klinički dokazi koji podupiru učinkovitost PRP-a nastavljaju rasti. Kako se područje razvija, PRP bi mogao igrati ključnu ulogu u transformaciji pristupa liječenju dijabetičkih ulkusa na stopalima, poboljšavajući kvalitetu života za pacijente koji pate od ove kronične i debilitujuće bolesti'', zaključuje dr. Dimova.

