Doktor Karan Raj redovito dijeli upozorenja o neočekivanim zdravstvenim problemima, zanimljivostima o našem tijelu (poput toga da čišćenje ušiju štapićem može dovesti do orgazma). ali ne bježi niti od prilično odvratnih stvari. Posljednji video pokazuje što se može dogoditi ako pravilno ne očistite otvor koji svaka osoba ima. Ako ne očistite ovaj određeni otvor, stvari se mogu nakupiti unutra, s očekivano odvratnim rezultatima. Riječ je, naravno, o pupku.

Doktor Raj objašnjava da ako ne čistite pupak, unutra se može nakupiti svakakvo smeće, uključujući ulje, mrtve stanice kože, čestice tkanine i bilo što drugo što je u blizini. Objasnio je: "U svim otvorima u tijelu mogu se nakupiti znoj, mrtve stanice kože, ulje, mucice, bakterije", kao i ono što naziva "zabranjenim sirom" Većinom je to u redu ako ga redovito čistite. Ali ako ne činite to, stvari se mogu nakupiti do ekstremnih razmjera. Doktor Raj je rekao: "Ako se ne pere redovito, ovi materijali se mogu nakupiti i stvrdnuti u omfalolit - kamen u pupku. "Kamenac u pupku dolazi u raznim bojama, obično je crn, ali može biti svjetlo smeđ." Morate ga stvarno, stvarno dugo zanemarivati da bi stvari postale tako loše!

Kako održavati higijenu pupka

Higijena oko vašeg pupka je još važnija ako imate piercing tamo. Nedostatak pravilne higijene na mjestu gdje je nekada bila pupčana vrpca može dovesti do infekcija koje mogu postati prilično neugodne ako niste oprezni. Redovito ispiranje piercinga fiziološkom otopinom koja je označena za čišćenje rana može biti dobar način sprečavanja infekcija. Za one bez piercinga, redoviti sapun i voda vjerojatno su dovoljni da stvari ostanu čiste i uredne. Međutim, ako se situacija tamo pogorša, uvijek se savjetuje da se obratite svom liječniku.