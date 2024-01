Popularni liječnik iz Ujedinjenog Kraljevstva na društvenim mrežama dijeli savjete o tome kako trebamo čistiti uši. Na TikToku ga prati više od 58.700 pratitelja koji se žele bolje informirati.

Liječnik otkrio kako brinuti o ušima

"Kako biste trebali održavati svoje uši čistima? Ne znate? Vaše uši se čiste same", rekao je u svom videu na TikToku 31-godišnji liječnik opće prakse.

Video je prikupio više od 18.400 pregleda. "Ne biste trebali stavljati ništa manje od vašeg lakta u uho. Možete obrisati vanjski dio uha, ali ako imate bilo kakvih problema, trebate posjetiti liječnika. Mi ćemo vam reći što da radite", dodao je Sooj.

Ozljede zbog korištenja štapića za uši

Studija iz 2017. koju je provela dječja bolnica Nationwide u Ohiju otkrila je da je gotovo 264.000 djece između 1990. i 2010. godine posjetilo hitnu pomoć u SAD-u zbog ozljeda uha uzrokovanih štapićem za uši. To znači oko 12.500 ozljeda godišnje, ili oko 34 dnevno.

Čišćenje ušiju bila je najčešće dokumentirana okolnost u 73 posto slučajeva, a štapići za uši u 10 posto. "Dvije najveće zablude koje čujem kao otorinolaringolog su te da se ušni kanali moraju čistiti kod kuće i da se za njihovo čišćenje trebaju koristiti aplikatori s vatom - to nije točno. Ušni kanali se obično sami čiste", rekao je liječnik Kris Jatana.

"Korištenje štapića za uši za čišćenje ušnog kanala, ne samo da gura vosak bliže bubnjiću, već postoji značajan rizik od manjih do teških ozljeda uha", dodao je, a liječnik Sooj je rekao: "Uobičajeno vidjeti ljude s ušnim voskom koji je ušao u bubnjiće. To može dovesti do poteškoća sa sluhom, tinitusa pa čak i vrtoglavice!"

Liječnik može ukloniti višak ušnog voska žlicom s dugom drškom, pincetom, irigacijom ili alatom za usisavanje. Sooj također ne preporučuje stavljanje svijeća u uho, što uključuje stavljanje upaljene, šuplje svijeće u uho kako biste pokušali ukloniti vosak. "To je diskreditirano", rekao je Sooj prošlog mjeseca o popularnoj praksi, piše New York Post.

