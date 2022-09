Uzorci takvih stanja: Točni uzroci su još uvijek nisu poznati. Većina ljudi vjeruje da je za to zaslužan spoj niza uvjeta, od toga kako se osoba nosi sa stresom do načina na koji je odgojena. Roditelji koji se prema svojoj djeci ponašaju kao da su od stakla, mogu u njima usaditi neke osobine koje će poslije dovesti do narcisoidnosti. Postoji tanka granica između zdrave brižnosti i nezdravog podizanja dječjeg ega. No, s druge strane, ignoriranje ili zapostavljanje djeteta također neće imati pozitivno djelovanje na razvijanje njegove osobnosti. Tada djeca počinju osjećati potrebu za preživljavanjem, da se brinu sami o sebi, kada već nitko drugi ne želi.