Mnogi započinju dan ispijanjem čaše tople vode s limunom jer vjeruju da je to dobro za jetru i da stimulira probavni sustav. Liječnici, međutim, upozoravaju da postoji malo ili nimalo medicinskih dokaza da to ima smisla i da zapravo može naškoditi našim zubima.

Nije toliko korisno piće

"Topla voda i limun se pogrešno favoriziraju kao lijek za sve. Alarmantno je koliko to piće može nanijeti štete zubima. I morate znati da je šteta u mnogim slučajevima trajna", rekla je stomatologinja Hannah Woolnough iz Britanske stomatološke asocijacije.

Stomatolog Parmar ističe da sumnja da je upravo ovo piće krivo za porast karijesa.

Kirurg David Lloyd navodi da nema dokaza koji podržavaju tvrdnju da će ispijanje tople vode s limunom očistiti ili detoksicirati jetru. "Da biste to napravili, morate prestati piti alkohol ili uzimati drogu. Ovo će, uz dovoljno vode tijekom dana, održati zdravu jetru. Čaša tople vode s limunom to ne može", tvrdi on. Gastroenterolog Steven Man dodaje da postoje rijetki dokazi da voda s limunom pomaže našoj probavi.

Popularnost vode s limunom

"Voda s limunom je dobra samo za rehidraciju. Ljudi koji su osjetljivi na refluks - otkrit će da će topla voda s limunom pogoršati njihove simptome", objasnio je.

Topla voda s limunom postala je popularna 1941. godine kada je američki dijetetičar Stanley Burroughs osmislio „The Master Cleanser“, dijetu koja je reklamirala čišćenje napitkom kao prirodan način za ispiranje organizma od toksina, pesticida i drugih nečistoća. Glumica Jennifer Aniston je priznala da svako jutro popije mlaku vodu s limunom.

