Dr. Mindy Pelz gostovala je u podcastu emisije "Dnevnik izvršnog direktora" gdje je otkrila tri namirnice koje mogu dovesti do raka te je savjetovala ljudima da se klone šećera, kemikalija i prerađenog mesa, koji se povezuju s bolešću.

Voditelj Steven Bartlett upitao ju je: "Postoji li hrana za koju smatrate da povećava rizik od raka?" Liječnica Pelz je odgovorila da postoje tri opasne namirnice.

Foto: Shutterstock

Prerađeno meso i pahuljice su opasni

Istraživala je opasnosti prerađenog mesa, šećera i kemikalija. Dodala je: "Prerađeno meso sadrži kemikalije. Ne želim krivo citirati studiju, ali tema je je bila o tome da kada se meso stalno prerađivalo tijekom tjedna, pojavio se veći broj slučajeva leukemije."

Liječnica Pelz je ukazala na to da su slatke pahuljice za doručak i druge grickalice prepune kemijskih i 'toksičnih' ulja. "Pahuljice sa šećerom su prepune kemikalija, toksičnih ulja, kao i krafne, sokovi i jogurt", dodala je. Iako sam šećer nije označen kao izravni uzrok raka, Pelz je istaknula vezu s pretilošću. Napomenula je da pretjerani unos šećera, osobito iz prerađenih namirnica, može dovesti do pretilosti, što je glavni faktor rizika od raka.

"Sve te stvari koje sam upravo spomenula su obesogeni koji pretvaraju naše matične stanice u masne stanice. Matična stanica je stanica koja može ići bilo gdje u tijelu i može popraviti bilo što. Dakle, to je kao univerzalna stanica. Može učiniti bilo što. Može napraviti očnu jabučicu. Imate tonu njih kad ste mali, a izgubite ih nakon otprilike 30."

Međutim, dr. Pelz upozorava da što je više obesogena u vašem tijelu, to će više reprogramirati matične stanice i pretvoriti ih u masne stanice. "Ovi ogromni priljevi kemikalija pridonose pretilosti, a posebno kod mlađih generacija", upozorila je.

Postoji dobro utvrđena veza između pretilosti i rizika od razvoja raka. Istraživanja su pokazala da prekomjerna tjelesna masnoća može povećati vjerojatnost raznih vrsta raka, kao što su kolorektalni rak, rak dojke nakon menopauze, maternice, jednjaka, bubrega i gušterače. Rizik se povećava s količinom prekomjerne težine i trajanjem prekomjerne težine.

Foto: Shutterstock

Čitanje sastojaka može pomoći

Održavanje zdrave težine može smanjiti rizik od 13 različitih vrsta raka. Dr. Pelz predlaže da postoje načini za aktivno smanjenje količine tvari koje ulaze u vaše tijelo jednostavnim čitanjem oznaka sastojaka na hrani.

"Dakle, prva stvar koju napravim na svakom pakiranju je da prijeđem ravno na sastojke, a to je tako jednostavno. Sve što trebate učiniti je pogledati te sastojke i zapitati se 'znam li svaki od tih sastojaka? A ako ne, idite ih potražiti. Zapravo sam ovo napravila sa svojim nećakom prije mnogo godina. Donio mi je neke smrznute vafle, počeo je čitati i nije mogao pronaći treći sastojak, to je bila kemikalija", objasnila je.

Nakon što je zamolila svog nećaka da istraži kemikaliju na internetu, on je otkrio da je to kemikalija koja uzrokuje rak. "Rekla sam, 'da, u pravu si, tako je'. Ono što se događa je da su ove kemikalije dopuštene u našoj hrani koje potiču bolesti. I onda kada to znate, kao i to da su sastojci najvažniji, proučite je li to kemikalija, je li to prava hrana", poručila je, piše Mirror.

