2.I crvenilo može biti znak opasne bolesti: Bolovi u oku, grebanje, pojačano suzenje, osobito ako se jave iznenada ili su samo na jednom oku, također su razlozi za posjet oftalmologu. Ponekad čak i mali beznačajni simptomi mogu ukazivati na ozbiljnu bolest. "Crvenilo oka je vidljiva upala jer zahvaća bijeli dio oka, odnosno bjeloočnicu, gdje se jasno vidi svaka proširena kapilara." Najčešća upala koja uzrokuje crvenilo očiju je konjunktivitis, odnosno upala spojnice. Upale oka poput upale rožnice, šarenice, također su praćene crvenilom oka, no u ovom slučaju crvenilo je znatno ozbiljniji simptom nego kod konjuktivitisa. Crveno oko nastaje i kao posljedica krvarenja ispod očne jabučice, to je česta pojava koja može jako uplašiti bolesnika. U većini slučajeva to je upadljiva, ružna, ali bezopasna pojava”, kaže ona.