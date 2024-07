"Kupanje hladnom vodom posve je prirodno, ali nije namijenjeno svima i nije nešto što se mora raditi. Oni koji to prakticiraju, svjesni su dobrobiti koje im donosi reset organizma prouzročen šokom zbog hladne vode. Naime, kad uđete u hladnu kupku, prirodni refleks je izaći, no da biste premostili taj refleks, ključna je pravilna priprema", ističe trener Tomislav Dolušić iz Zagreba objašnjavajući da su tehnike kupanja u hladnoj vodi poznate od drevnih civilizacija koje su ustanovile pozitivan utjecaj na imunitet i zdravlje.

Objedinjujući svoje znanje o disanju i drugim tehnikama ključnim za zdravlje, Dolušić je osmislio Hard Body i Born2Flow sustav vježbanja. Na radionicama i retreatovima koje organizira za polaznike koji žele više naučiti o tim metodama, omogućuje učenje o disanju te pripremi za ulazak u hladnu vodu, piše PomakniGranice.hr.

Kupanje u ledenoj vodi

"Ono što zagovaramo je besplatno – svjež zrak, tuširanje hladnom vodom ili kupanje u jezerima i moru dok su hladni, a na našim retreatovima polaznike učimo kako ostvariti rekonekciju sa samim sobom, a potom i s prirodom. Polaznici su ljudi iz svakodnevnog života koji žele premostiti burnout koji su doživjeli na poslovnom ili emocionalnom planu. Ulaskom u hladan izvor ili rijeku doživljavate ponovno rođenje, a život kreće u boljem smjeru", tvrdi Dolušić.

Wim Hof metoda

Ideju kupanja u ledenoj vodi promovira i Wim Hof, nizozemski ekstremni atletičar u kojeg se mnogi ugledaju. Među njima je Daniel Skoblar koji priča kako se s idejom kupanja u ledenoj vodi susreo još u srednjoj školi, no o cijelom konceptu je počeo razmišljati tek nekoliko godina poslije.

"Budući da sam Hrvat, mislio sam da ću se razboljeti zbog hladnoće, ali dogodilo se upravo suprotno. Učinila me zdravijim, probudila je goruću peć unutar mene. U to vrijeme nisam bio upoznat s pozitivnim učincima, ali sam bio svjestan da su pojedine kulture stoljećima koristile izlaganje hladnoći", priča Skoblar koji je osobno upoznao Hofa.

"Bio je to vikend s Wimom Hofom – tada mi se život promijenio. Nakon što sam implementirao način razmišljanja, njegove vježbe disanja i izlaganje hladnoći, odmah sam osjetio benefite i znao sam da moram dublje istražiti njegovu metodu. Prvi put sam se okupao u ledu s Wimom Hofom u njegovoj kući u Nizozemskoj. Bio sam izuzetno uplašen i osjećao sam veliki otpor prema kupanju u ledu. Emocije koje su se pojavile bile su strah, nelagoda, a zatim radost i ispunjenje. Kada sam završio kupanje u ledu, shvatio sam da sam sposobniji nego što sam mislio", prepričao je Skoblar.

Kaže kako ga je najviše okupirala ideja vjerovanja u sebe i svoje sposobnosti te prepuštanje nepoznatom, a to je ujedno bilo i najizazovnije. Za uranjanje u ledenu vodu ključna je kvalitetna priprema.

Priprema za kupku

"Važno je biti u pravom mentalnom sklopu, s pravom namjerom. Vježbe disanja pripremaju tijelo za dolazak stresa. Trajanje pripreme je relativno, ali je otprilike 20 minuta", kaže Skoblar.

Kod kupanja u hladnoj vodi valja svakako uzeti u obzir i pothlađivanje, a kvalitetnom pripremom to se može izbjeći.

"Na koji način? Ostati prisutan i ne forsirati! Nije bitno vrijeme. Nemojte pokušavati oboriti svjetski rekord. Uvijek budite oprezni, a za početnike je preporučljivo imati prijatelja uz sebe ili pronaći certificiranog instruktora metode Wim Hof u vašoj blizini", preporučio je Skoblar.

Tvrdi da je na vlastitoj koži osjetio promjene otkad se kupa u hladnoj vodi.

"Uravnoteženiji imunološki sustav, emocionalna stabilnost, bolja cirkulacija su neke od koristi koje sam primijetio, ali iskreno, za mene je najvažnija sposobnost boljeg reagiranja na svakodnevni život i veća otpornost na izazove koje život donosi", kazao je Skoblar koji se u međuvremenu educirao kroz godinu dana online treninga i osobnih treninga u Nizozemskoj te u Španjolskoj gdje je učio od Wima Hofa i drugih iskusnih instruktora. Sada i sam vodi radionice i tečajeve kroz koje ljude uči metodama kako pristupiti kupanju u ledenoj vodi.

"Obraćaju mi se ljudi iz svih područja života – obitelji, tvrtke, majke, očevi, ljudi s autoimunim bolestima, profesionalni sportaši, oni koji se bore s anksioznošću, depresijom, izgaranjem i mnogi drugi. Ono što očekuju je vidjeti i osjetiti rezultate. U svakom slučaju ne savjetujem prakticiranje WHM-a ako ste trudni, u oporavku od nedavne operacije ili ako bolujete od koronarnih bolesti, epilepsije, zatajenja bubrega, Raynaudovog sindroma (tip II), ili ako imate povijest ozbiljnih zdravstvenih problema poput zatajenja srca ili moždanog udara", zaključio je Skoblar.

Izlazak iz zone komfora

I Dolušić koji je također učio od Wima Hofa kaže da je za kupanje u ledenoj vodi potrebna temeljita psihofizička priprema. Metoda disanja onemogućuje reakciju receptora za bol, pa čovjek ne doživljava napad panike ni neugode. S druge strane, kako bi se očuvala temperatura tijela, počinje sagorijevanje smeđe masti u organizmu i nema pothlađivanja.

"To je izlazak iz zone komfora i šok koji nam je potreban da se ponovo povežemo sami sa sobom. Onima koji se spremaju na takav korak uvijek preporučujem da počnu lagano, od kratkog tuširanja hladnom vodom kod kuće. Preporuka je iz dana u dan produljiti izlaganje hladnoj vodi, pa kad ste u stanju izdržati minuti ili dvije, to je sasvim dovoljno za kvalitetan početak dana", preporučuje Dolušić objašnjavajući kako je kroz zagovaranje prirodnih obrazaca ljudskog djelovanja pronašao put do zdravlja i dugovječnosti.

"Mnogi danas žive u zoni komfora, previše jedu, premalo se kreću, pretjerano griju prostore. A nekad su ljudi bili sakupljači koji su radili sve ono što smo zonom komfora utišali i onemogućili. Posljedica su bolesti i problemi koji se javljaju kod mnogih. Na mojim radionicama i retreatovima ljudi mijenjaju pogled na život i u nekoliko dana shvate tko su i koja im je svrha", zaključio je Dolušić.

