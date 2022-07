Prema posljednjim podacima HZJZ-a, u Hrvatskoj, kao i većini razvijenog svijeta, kardiovaskularne bolesti su glavni uzrok smrtnosti. U 2020. godini bile su uzrok smrti u 40,0% slučajeva, no što je još opasnije, gotovo 50% osoba s hipertenzijom ne zna da ima povišeni krvni tlak, obzirom na to da povišeni tlak nema simptoma dok ne bude prekasno, pa s i naziva 'tihi ubojica'. Od genetike do pretilosti, niz je faktora koji mogu izazvati hipertenziju, no na jedan možemo relativno lako utjecati - količinu soli u prehrani. A kako su izdvojili nutriconisti za Eatthis, borba protiv viška natrija počinje doručkom.