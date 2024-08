Kako THC utječe na mozak? Iznenadit će vas koliko dugo se zadržava u tijelu

Marihuana je u posljednje vrijeme postala sve češći predmet rasprava. Bilo da se radi o upotrebi kanabisa u zdravstvene ili rekreativne svrhe, stavovi su podijeljeni. S porastom upotrebe marihuan mnogi se pitaju koliko se dugo aktivni sastojak marihuane - THC - zadržava u tijelu? Vrijeme koje marihuana ostaje u tijelu ovisi o brojnim čimbenicima, kao što su količina THC-a u marihuani, učestalost korištenja, količini koju osoba konzumira i najvažnije - brzini metabolizma.

Što je THC i kako utječe na tijelo i mozak?

THC (tetrahidrokanabinol) je glavna psihoaktivna tvar u kanabisu koja uzrokuje osjećaj "higha". Kada se unese u tijelo, THC se veže na kanabinoidne receptore u mozgu, a posebno za dijelove mozga koji su odgovorni za kratkotrajno pamćenje, koordinaciju, zadovoljstvo i percepciju vremena. To može dovesti do promjena u raspoloženju, motoričkim vještinama, percepciji i kognitivnim funkcijama. Prilikom pušenja marihuane, THC ulazi u organizam gotovo instantno i djeluje odmah. Prilikom unosa marihuane u obliku hrane potrebno je 20 do 30 minuta da počne djelovati.

Istraživanja su pokazala da THC u malim dozama posjeduje analgetička svojstva, čime postaje učinkovit medicinski tretman za bolove. Brojna recentna istraživanja potvrđuju da uz pravilno doziranje i redovitu upotrebu, marihuana može imati dugoročne pozitivne učinke u liječenju i prevenciji raznih akutnih stanja. Medicinska marihuana se tako koristi diljem svijeta za liječenje Crohnove bolesti, ublažavanje simptoma multiple skleroze, tretman epilepsije i epileptičnih napadaja, glaukoma, te za smanjenje vrtoglavice i povraćanja kod pacijenata koji se liječe od raka.

Koliko dugo THC ostaje u urinu?

THC se razgrađuje u tijelu i pretvara u metabolite, koji se potom izlučuju putem urina. Testovi urina najčešće se koriste za otkrivanje prisutnosti THC-a, budući da mogu detektirati metabolite THC-a i do nekoliko tjedana nakon posljednje upotrebe.

Koliko dugo THC ostaje u urinu ovisi o učestalosti konzumacije:

Jednokratni korisnici : THC može ostati u urinu od 3 do 7 dana.

: THC može ostati u urinu od 3 do 7 dana. Povremeni korisnici (do tri puta tjedno): THC može biti prisutan od 5 do 10 dana.

(do tri puta tjedno): THC može biti prisutan od 5 do 10 dana. Redoviti korisnici (četiri ili više puta tjedno): THC može ostati u urinu od 10 do 15 dana.

(četiri ili više puta tjedno): THC može ostati u urinu od 10 do 15 dana. Kronični korisnici (dnevna upotreba): THC može biti prisutan u urinu i do 30 dana ili više nakon posljednje konzumacije.

Koliko dugo THC ostaje u slini?

Testiranje sline često se koristi za otkrivanje nedavne upotrebe THC-a, budući da THC brzo ulazi u slinu nakon pušenja ili konzumacije kanabisa. Ipak, THC se zadržava u slini kraće vrijeme u usporedbi s urinom ili krvlju.

Jednokratni korisnici : THC može biti prisutan u slini do 24 sata.

: THC može biti prisutan u slini do 24 sata. Povremeni korisnici : THC može ostati prisutan do 48 sati.

: THC može ostati prisutan do 48 sati. Redoviti i kronični korisnici: THC može biti prisutan u slini do 72 sata ili čak dulje, ovisno o razini upotrebe.

Koliko dugo THC ostaje u krvi?

THC se u krvi zadržava kraće vrijeme nego u urinu, no krvni testovi često se koriste za otkrivanje nedavne upotrebe, osobito u situacijama poput prometnih nesreća ili za vrijeme rutinskih provjera.

Jednokratni korisnici : THC se može detektirati u krvi do 24 sata.

: THC se može detektirati u krvi do 24 sata. Povremeni korisnici : THC može ostati u krvi do 48 sati.

: THC može ostati u krvi do 48 sati. Redoviti i kronični korisnici: THC može biti prisutan u krvi do tjedan dana ili više.

