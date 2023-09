Estetksi kirurg je objavio na TikToku "opasnosti visokih potpetica" - i kako one mogu štetiti više od samo vaših stopala.

Dr. Reza Tirgari, podijelio je što se može dogoditi ako svakodnevno nosite štikle. "Dame, izgledate odlično u visokim potpeticama, ali po kojoj cijeni?" rekao je 54-godišnji liječnik i fitness instruktor iz San Diega, Kalifornija, u videu.

Ispašta cijelo tijelo, od vrata do pete

"Čukljevi, čekićasti prsti, rizik od ozljeda gležnja i uganuća drastično se povećavaju kad nosite vrlo visoke potpetice", objasnio je Tirgari. Ali nisu samo vaše noge te koje bi mogli biti ozlijeđeni. Tirgari je rekao da nošenje visokih potpetica također može povećati rizik od opterećenja na leđima jer stegne vaše kukove i stavlja vaša leđa u "stvarno nesavijen položaj kojeg vaša leđa moraju nadoknaditi". Dodao je da također "smanjuje apsorpciju udara prirodne zakrivljenosti vaše kralježnice", što se mijenja s visokim potpeticama. "Dakle, apsorbirate pritisak na drugačiji način, što zapravo može povećati bol u leđima", rekao je Tirgari.

"A kada stegnete te kukove, to dovodi do kronične napetosti koja može dovesti do kroničnih bolova u leđima." Tirgari je nastavio reći da postoje dokazi da nošenje visokih potpetica također "mijenja opterećenje na koljenima i može uzrokovati probleme s koljenima."

Ali ako ste vi i vaše visoke potpetice nerazdvojni, Tirgari je podijelio nekoliko sigurnosnih i preventivnih savjeta tako da se ne morate previše brinuti. Njegov prvi savjet bio je skratiti vrijeme nošenja. "Ne nosite ih cijeli dan na poslu", uzviknuo je. Dodao je da biste trebali odabrati što kraći potplat i sačuvati više potpetica za posebne prigode. "To stvarno nije tako loše", rekao je. "Ako ćete provesti noć u gradu, tada ih možete zamijeniti s višim potpeticama." Nastavio je: "Ali moja preporuka je da izbjegavate nošenje potpetica u produljenim razdobljima koliko god možete i tako ćete izbjeći mnoge od ovih rizika."

Tijekom ljeta pojavio se još jedan zabrinjavajući trend obuće nakon što je "Barbie" film osvojio internet. Scena Margot Robbie s izvijenim stopalom dovela je do toga da ljudi na TikToku izrađuju rekreacije za "Barbie Foot Challenge". "Iako Barbie luk čini ženske noge dužim i zategnutijim, nije bez rizika. Ako netko pokuša pozirati jednom ili dvaput, vjerojatno će biti u redu i napraviti odličan TikTok video", ranije je rekla dr. Jodi R. Schoenhaus, DPM, RPhs, FACFAS i certificirani ortoped za The Post. "Međutim, ako netko pokuša izvoditi ovu pozu i hodati u visokim potpeticama tijekom dugih razdoblja, postoje neki rizici. Gležanj postaje nestabilan, što može dovesti do ozljeda ligamenata, što je često viđeno kod korištenja visokih potpetica."