Kiropraktičar Jake Boyle nedavno je snimio video koji pokazuje kako se kralježnica mladih ljudi sve više izobličava zbog toga što satima sjede za računalima i gledaju u mobitele.

"Ako imate manje od 35 godina morate obratiti pažnju na ovo. Svi se pretvaramo u one stare pogrbljene ljude i za to postoji razlog", rekao je i pokazao rendgensku snimku kako izgleda normalna kralježnica, a da se ovdje vidi blaga "obrnuta krivulja".

Mladi od 27 već imaju grbu

"Svi segmenti kralježnice tako počinju ići unatrag. To je ono što želimo, tako izgleda dobra kralježnica", rekao je i pokazao rendgensku snimku osobe rođene u listopadu 1997., na kojoj se vidi kralježnica i glava u više pomaknutom položaju i početak grbe na leđima. "Radi se o mladoj osobi koja se već pretvara u staru, pogrbljenu osobu", rekao je o 26-godišnjaku.

Kiropraktičar Boyle je zatim pokazao još primjera mlađih milenijalaca i generacija Z rođenih između 1992. i 2011. koji su svi imali iste probleme s kralježnicom. Neke rendgenske snimke su čak pokazale izraslinu nalik na rog koja se formirala na dnu lubanje. Ovo je poznato kao vanjska okcipitalna izbočina (EOP) i može biti uzrokovana povećanim stresom na mišiće, tetive i ligamente u tom području zbog položaja glave prema naprijed.

Za jednu od rendgenskih snimaka kiropraktičar Boyle tvrdi da 12-godišnji pacijent već pokazuje znakove početnih faza artritisa. "To je bilo nakon samo dva mjeseca snimanja rendgenom. Sve mlađe generacije počinju se pretvarati u one stare pogrbljene ljude jer svi mi na svojim mobitelima gledamo TikTok. Maknite te mobitele, inače ćete postati stara pogrbljena osoba s artritisom prije 35. godine", objasnio je.

Kako spriječiti nastanak grbe

Video je skupio više od 4,6 milijuna pregleda na TikToku, a mladi su ga odmah pitali kako mogu spriječiti pojavu grbe kralježnice i kako si mogu pomoći ako su već u ranoj fazi njenog stvaranja.

"Ok, uplašio si me, kako da to popravim?", napisao je jedan mladić, a drugi je dodao: "Mlađi sam od većine ovih ljudi i već sam pogrbljeniji." Ostali su komentirali da ih je video motivirao da odmah isprave leđa.

U sljedećem videu, kiropraktičar je otkrio niz promjena načina života, istezanja i vježbi koje se mogu raditi kako bi se smanjio rizik od pogrbljenosti. Za one koji većinu svog radnog dana sjede za računalom, preporučuje se da ekran drže u razini očiju ili iznad, da ruke oslone na naslon za ruke i da tipkovnica bude u istoj razini s rukama.

Boyle je zamolio mnoge da ne sjede pogrbljeni nad svojim računalom i da se umjesto toga usredotoče na to da leđa drže ravno. Također je poticao ustajanje i hodanje nakon što ste proveli za stolom dulje od sat vremena, budući da što više vremena sjedite, veća je vjerojatnost da ćete zauzeti prednji položaj glave. Previše nagnuto sjedalo tijekom vožnje također može negativno utjecati na vaše držanje.

Koji je najgori način spavanja?

Položaji spavanja još su jedan važan čimbenik, a kiropraktičar napominje: "Provodite osam sati u krevetu, tako da potencijalno osam sati u noći oblikujete svoju kralježnicu u loše držanje." Rekao je da je najbolji način spavanja na leđima sa što tanjim jastukom. Predebeli jastuk može "gurnuti" vašu glavu u prednji položaj. "U redu je sve dok imamo dovoljno velik jastuk koji nam ne savija glavu prema dolje ili dovoljno tanak jastuk koji nam ne savija glavu prema gore."

"Najgori način spavanja je na trbuhu jer se glava okreće na stranu, što rezultira osam sati rotacije i torzije", objasnio je.

Postoji i niz vježbi koje se mogu raditi, a Boyle predlaže jedan pokret koji se zove "zidni anđeo".

"Stražnjicu, gornji dio leđa i glavu pritisnite uza zid, držite ruke pritisnute na zid i napravite snježnog anđela. Ovo će povećati snagu vaših prednjih mišića vrata i pokretljivost vaših ramena. Učinite to 15 do 20 puta ujutro, popodne i navečer", savjetovao je kiropraktičar, piše New York Post.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

