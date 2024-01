Srce Christophera Quinna toliko je slabo da su se liječnici bojali za njegov život, otkrila je njegova shrvana obitelj.

Tinejdžer iz Belfasta je prije Božića počeo kašljati, a kako se kašalj nastavio i početkom siječnja, odveden je na hitnu medicinsku pomoć nakon što su mu se simptomi pogoršali. Na užas Christophera i njegove obitelji, tinejdžeru je dijagnosticirano zatajenje srca. Iz njegove obitelji su rekli: "Bili smo apsolutno užasnuti i shrvani kad smo saznali da mu je dijagnosticirano zatajenje srca."

Od nezaustavljivog kašlja do zatajenja srca

Christopher je odmah prebačen iz bolnice Royal Victoria u Belfastu u specijalističku kardiologiju u Newcastleu. "Njegovo je srce bilo toliko slabo da su se bojali da neće preživjeti. Unatoč svojoj mladosti, bio je nevjerojatno otporan i hrabar", napisala je Lucy u platformi GoFundMe postavljenom za podršku Christopheru i njegovoj obitelji. Rekla je da je Christopher već bio podvrgnut osmosatnoj operaciji, koja nažalost nije bila uspješna. Sada se 17-godišnjak priprema za još jednu operaciju.

Lucy je rekla da je njezina sestrična Lisa, Christopherova mama, otputovala iz Belfasta u Newcastle kako bi bila uz svog sina, koji je još uvijek u velikoj opasnosti. "Njegovi mama i tata bili su uz njega 24 sata dnevno, ali imaju nevjerojatne troškove za plaćanje smještaja na nepoznato vrijeme i putne troškove za odlazak u bolnicu i nazad", napisala je Lucy. Dodala je da Christopher ima još troje braće i sestara u Belfastu. "Obitelj već prolazi kroz jako traumatično razdoblje i htjela bih im pomoći da ne moraju brinuti i o novcu, dok je ona ondje i pruža podršku Christopheru", napisala je Lucy.

Rekla je da će donirani novac ići izravno Lisi, dok će dodatna sredstva koja nisu potrebna biti donirana dobrotvornoj organizaciji Bravehearts, koja je pružila nevjerojatnu podršku obitelji tijekom Christopherove bolesti. Prije dijagnoze, Lucy je rekla da je Christopher bio zdrav, fit i normalan 17-godišnjak.

Što je zatajenje srca

Zatajenje srca znači da srce ne može ispravno pumpati krv po tijelu, obično zato što je postalo preslabo ili ukočeno. To ne znači da je vaše srce prestalo raditi - umjesto toga, treba mu potpora da bi bolje radilo. Može se pojaviti u bilo kojoj životnoj dobi, ali je najčešći kod starijih ljudi.

Glavni simptomi uključuju:

Gubitak daha nakon aktivnosti ili u mirovanju

Većinu vremena osjećate se umorno i vježbanje vam je iscrpljujuće

Osjećaj vrtoglavice ili nesvjestice

Otečeni gležnjevi i noge

Kao u Christopherovom slučaju, neki ljudi također imaju simptome poput "upornog" kašlja. Također mogu imati ubrzan rad srca i vrtoglavicu. Savjetuje se da posjetite liječnika opće prakse ako osjećate postupno pogoršavajuće simptome zatajenja srca. No trebali biste nazvati hitnu pomoć ili otići do najbliže hitne pomoći ako se simptomi jave iznenada ili su vrlo ozbiljni, piše The Sun.

