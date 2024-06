Iako su skuplje od većine voća, trešnje nude mnoge zdravstvene prednosti zbog kojih ćete biti zahvalni što ste dali nekoliko eura više. Najbolji način je jesti svježe trešnje, no od njih se mogu raditi sokovi, voćne salate, kolači i pekmezi, pa čak i neka slana jela. Brojne studije dokazale su važnu ulogu voća i povrća pri smanjenoj pojavi kroničnih bolesti, moždanog udara i nekih vrsta karcinoma.

Velika nutritivna vrijednost

Plod trešnje sadrži veliku količinu vlakana, polifenola, vitamina i minerala, ali je i dobar izvor aminokiselina te vode. Bogata je i kalijem, zbog čega povoljno djeluje na ravnotežu tekućine u organizmu. Za slatkoću trešnje zaslužni su ugljikohidrati, odnosno jednostavni šećeri, dok kiselost stvaraju organske kiseline. Sadrže i flavonoide, prirodna protuupalna sredstva koja pomažu kod ublažavanja simptoma alergije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Promo

Koje su zdravstvene prednosti?

Studije su pokazale da trešnje smanjuju vrijednosti tromjesečnog šećera u krvi kod žena sa sećernom bolesti. Pokazalo se i da smanjuju količinu mokraćne kiseline koja uzrokuje pojavu gihta. Naravno, pomažu i kod svakodnevnih problema, kao što su fizička i umna iscrpljenost, a mnogi ispitanici potvrdili su da ublažuju bol u mišićima nakon treninga.

Foto: Shutterstock

Isto tako, zaslužne su za bolje spavanje jer sadrže melatonin. Uz to, preveniraju kardiovaskularne bolesti i sudjeluju u regulaciji krvnog tlaka, srčanih otkucaja i električne aktivnosti u srcu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Konzumacija u umjerenim količinama

U slučaju da ih jedete neumjereno, može doći do probavnih problema i porasta razine glukoze u krvi. Iako pomažu šećernim bolesnicima, oni moraju obratiti posebnu pozornost na unesenu količinu trešanja.

Isto tako, ne smije se zaboraviti na košticu koja se ne smije jesti. Naime, ona sadrži spoj koji može uzrokovati štetni cijanid i potencijalno oštetiti mozak, srce i pluća.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Čuvanje trešanja

Trešnje imaju kratak vijek trajanja, pa birajte one s peteljkama, izrazite crvene boje i čvrste vanjske kožice. Kupujte samo one plodove koje su čuvane na hladnom i dovoljno vlažnom mjestu. Nakon kupovine, potrebno je čuvati ih u hladnjaku dva do tri dana, a smrznute možete čuvati čak jednu godinu.

Foto: Shutterstock

Prije smrzavanja uklonite koštice da bi kasnija upotreba bila lakša te ih stavite u silikonske vrećice za višekratnu upotrebu ili hermetički zatvorene posude.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Muke ministra po trešnjama: 'Molim? Koliko koštaju? Nisam siguran...ne računate to po placu'