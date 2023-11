Jesu li niche parfemi bolji i skuplji: Manji niche brendovi često štede na ambalaži i ne bave se plaćenim marketingom. To im omogućava da koriste plemenitije sastojke. To što su često skuplji je uglavnom zbog činjenice da se proizvode u puno manjim količinama, što povećava njihove nabavne i proizvodne troškove. Iako takvi brendovi očigledno moraju biti profitabilni da bi preživjeli, oni imaju važnu prednost: moraju samo pronaći ograničen broj kupaca za svoje proizvode svake godine. To znači da mogu biti kreativniji. Njihovi parfemi se ne moraju svidjeti milijunima ljudi. Pravi niche parfemi su originalniji i sadrže skuplje sastojke. Dobivate bolju kvalitetu za svoj novac, ali prije svega, kupujete osobni i jedinstveni proizvod napravljen s ljubavlju i predanošću.