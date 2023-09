Dok je istraživanje pubova i pivarskih tvrtki Greene King i Ice Breaker Pale Ale otkrilo da pivo ima bolji okus u 18 sati i na otvorenom, stručnjaci za alkohol kažu da odabir napitka koji odgovara vremenu nije samo stvar okusa, piše The Sun.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvati žive 10 godina kraće od Španjolaca, a genetičar Radman kaže: 'Među 100-godišnjacima ima i pušača i alkoholičara'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Način života, sklonosti i društvene norme često određuju kada ćemo konzumirati alkohol, ali razumijevanje fizioloških procesa može ponuditi novu perspektivu. Na najbolje vrijeme za ispijanje bilo kojeg alkoholnog pića mogu utjecati metaboličke stope, cirkadijalni ritmovi, pa čak i nutritivni sadržaj.", rekla je dr. Veronika Matutyte.

U nastavku vam donosimo optimalno doba dana ili večeri da natočite čašu i uživate u omiljenom alkoholnom napitku!

07:00 sati - crno vino

Bilo da volite kajganu, kuhana ili pržena jaja, poslužite ju uz čašu crnog vina. Gutljaj prve tekućine na početku dana može osloboditi kemikalije koje smiruju tijelo, tako da dan možete početi s manje stresa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Samo neka vam to ne prijeđe u naviku te nemojte piti ako sjedate za volan!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Stručnjakinja za pića Helena Nicklin je rekla: "Malo crnog vina dobro je za vaše srce zahvaljujući resveratrolu, antioksidansu i protuupalnom sredstvu. Pomaže i u jačanju cirkulacije. Hrana omekšava alkohol, pa ga jaja uravnotežuju".

13:00 sati - kokteli

Kokteli mogu imati visoku razinu šećera jer su u njima razni sirupi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Konzumirajte ih kada je vaša osjetljivost na inzulin na vrhuncu. Za većinu ljudi to je rano poslijepodne, između 13 i 15 sati. Kada vaša osjetljivost na inzulin dostigne vrhunac, vaše tijelo se lakše nosi s opterećenjem šećerom, čime se smanjuje rizik od energetskog pada", objasnila je Dr. Matutyte.

Također možete ublažiti učinke opterećenja šećerom posluživanjem koktela 30 do 60 minuta prije obroka, tako da se piće može u potpunosti probaviti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

18:00 sati - aperol spritz

Postoji razlog zašto Talijani uživaju u ovom napitku za vrijeme aperitiva, neposredno prije večere. Ono, naime, djeluje kao sredstvo za smirivanje želuca, pomaže u stimuliranju apetita i pripremanju vašeg tijela za hranu koja mu dolazi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Godine 2020., na vrhuncu pandemije, Aperol je pokrenuo kampanju za ujedinjavanje svojih obožavatelja diljem svijeta kada nismo mogli osobno uživati ​​u piću, pozivajući ljude na "Spritz u 6".

"18 sati je savršeno vrijeme za aperol spritz jer će, kao i druge gorčice uključujući campari, pospješiti probavu, tako da je savršena poslastica prije večere", rekla je Helena.

19:00 sati - gin tonic

Prema anketnoj stranici Pulsar, optimalno vrijeme za uživanje u tom napitku je 19 sati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Gin tonic je na glasu kao ranovečernja poslastica zahvaljujući svojoj povijesti koja kaže da su ga britanski kolonijalisti pili u Indiji kad bi komarci izašli. Vjerovali su da će kinin u toniku otjerati insekte. To ga čini savršenim za vruće vrijeme", rekla je Helena.

20:00 sati - espresso martini

Ljudi izbjegavaju kofein navečer, ali stručnjaci kažu da je ovaj hladni koktel napravljen od espressa, likera od kave i votke savršen za ispijanje nakon večere.

Direktorica tvrtke The Cocktail Co, Abby Matthews kazala je: "Unatoč tome što mnogi vjeruju da će vas držati budnima noću, najbolje vrijeme za uživanje u njemu je nakon večere. To je zato što kava i liker od kave mogu pomoći vašoj probavi nakon obilnog obroka".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Samo pazite da ne popijete svoj espresso martini prekasno ili da ga ne popijete previše, jer biste inače mogli teško zaspati", opomenula je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

21:00 sat - votka

Kao bistro, destilirano piće bez šećera, votka manje uništava vaš san od drugih napitaka, pod uvjetom da je pijete umjereno.

Klinička nutricionistica dr. Evelina Sabonaityte je rekla: "Ako ste zabrinuti zbog skokova šećera u krvi, razmislite o alkoholnim pićima koja imaju manje šećera i ugljikohidrata. Votka, kada se konzumira čista i u umjerenim količinama, manje utječe na šećer u krvi u usporedbi s koktelima koji su obično puni šećera".

21:30 sati - tequila

Ovaj slavni meksički napitak od nektara agave mogao bi vam opustiti raspoloženje, ali će vam ubrzati probavu. Pijenje prije obroka može potaknuti vaš metabolizam, dok doza poslije večere može pomoći nakon obilnog obroka.

Visoke razine inulina u napitku potiču crijeva na rast dobrih bakterija, poboljšavajući probavu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Walter Pintus, miksolog u londonskom Shoreditch Arts Clubu, je rekao: "Tequila je najbolja nakon 21 sat jer opušta tijelo i um. Odaberite dobru kvalitetu ili, pak, koktel s njom".

22:00 sata - scotch ili viski

Nije slučajnost da su ova pića tradicionalni izbor za "noćnu kapljicu". Imaju niz zdravstvenih dobrobiti, od smanjenja rizika od srčanih bolesti do pomoći kod probave, pa čak i ublažavanja simptoma prehlade i gripe.

Dr. Matutyte je rekla: "Ova žestoka pića mogu potaknuti oslobađanje probavnih enzima, pomažući u probavi nakon obroka ako se konzumiraju umjereno. Na fiziološkoj razini, konzumacija ovih jakih alkoholnih pića kada su vaši jetreni enzimi na vrhuncu učinkovitosti, između 18 i 22 sata, može biti korisno".