Pornografija je danas lako dostupna, ali to ne znači da je lako potražiti pomoć ako mislite da ste ovisni. To je zato što mnogi ljudi još uvijek gledanje pornografije smatraju sramotnim i zato to skrivaju čak i ako im je teško, piše The Sun.

Zapravo, polovica muškaraca i šestina žena u Britaniji redovito gleda pornografiju, pokazalo je istraživanje YouGov 2022. godine. A za gotovo 13 posto muškaraca to je svakodnevna pojava. Pa ipak, unatoč tome, nitko nikada ne govori o tome. To može biti pravi problem za one koji misle da možda pate od ovisnosti o pornografiji.

Svakodnevno gledanje pornografije ne znači nužno da patite od ovisnosti o pornografiji. U privatnoj klinici za ovisnosti The Priory kažu da su gledanje pornografije i želja za intimnošću potpuno su normalni. Ali kada pornografija počne preuzimati druge aspekte vašeg života, to bi mogao biti znak ovisnosti, a evo osam glavnih znakova.

Pretjerano korištenje pornografije.

Tada vaša upotreba pornografije ima očigledan negativan utjecaj na vaš život i život onih oko vas.

2. Povećanje vremena provedenog u gledanju i preuzimanju pornografije.

3. Laganje o tome koliko gledate.

Ako lažete obitelji i prijateljima o tome koliko vremena provodite gledajući pornografiju i to vrijeme umanjujete, znak je da ste ovisni.

4. Ljutite se ili se branite ako vas netko pita o vašem korištenju pornografije.

Ne morate biti potpuno iskreni o tome koliko pornografije gledate ako to ne želite. Ali biti ljut ili uznemiren kad vas netko pita može biti znak da znate da imate problem.

5. Osjećate intenzivnu želju ili se osjećate razdražljivo ako prestanete gledati pornografiju.

6. Potreba za pronalaženjem ekstremnijih vrsta pornografije.

Kao i kod većine stvari, možda imate toleranciju kada je u pitanju pornografija. Što više gledate, mogli biste osjetiti potrebu za pristupom sve bizarnijim ili ekstremnijim vrstama pornografije kako biste bili zadovoljni. To bi moglo eskalirati do te mjere da koristite tehnologiju za traženje anonimnih ili plaćenih seksualnih susreta, bilo online ili osobno.

7. Promjena seksualnog ponašanja prema partneru.

Možda ćete osjetiti potrebu da ono što ste vidjeli na ekranu uključite u svoj seksualni život. Na primjer, mogli biste se početi ponašati agresivnije prema partneru ili postati manje emocionalni. To bi moglo imati negativan utjecaj na vaš odnos.

8. Korištenje pornografije za ublažavanje stresa ili smanjenje tjeskobe.

Ako imate neki ovih znakova ili sve, bilo bi dobro da potražite pomoć stručnjaka. Ovisnost o pornografiji liječi se na sličan način kao alkoholizam ili zlouporaba droga.