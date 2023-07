54-godišnjakinja je slučajno otkrila što njezin suprug potajno radi, a nakon tog otkrića je odlučila potražiti savjet od savjetnice za muško-ženske odnose: "Moj muž skriva svoju ovisnost o pornografiji od mene deset godina. Sada imam osjećaj da ne poznajem čovjeka za kojeg sam se udala i ne znam što da radim."

Ovisan o pornićima

"Ja imam 54, a on 55 godina. U braku smo 27 godina. Tijekom proteklog desetljeća sumnjala sam da gleda pornografiju, ali on je to uvijek poricao. Čak me je optužio da sam paranoična, ali kad mu se pokvario laptop, dovela sam nekoga da ga pogleda. Kad se ponovno uključio, vidjela sam njegovu povijest pregledavanja. Gledao je snimke mladih žena koje rade odvratne stvari, svaki dan", objasnila je svoju priču savjetnici.

Zatim je dodala: "Suočila sam se s njim i on je konačno priznao. Rekao mi je da ga je sram, ali da si ne može pomoći. Ne znam mogu li mu oprostiti. Obećao mi je da će prestati, ali kako da mu vjerujem?"

Treba mu pomoć

Savjetnica joj je odgovorila: "Pornografija može stvoriti ovisnost kao i bilo koja droga, a vašem će mužu vjerojatno trebati pomoć da prestane. Potaknite ga da kontaktira centar koji nudi terapiju ovisnicima o seksu i savjetovanje o ovisnosti o pornografiji. Lagao je jer ga je bilo sram", piše The Sun.

