Srčani udari su česta pojava, procjenjuje se da se u svijetu događa svakih 40 sekundi, i češće. Tijekom srčanog udara dolazi do prekida dotoka krvi koja opskrbljuje srce kisikom i srčani mišić počinje odumirati. Javlja se i kod mlađih ljudi i to ispod 40 godina. Simptomi se mogu pojaviti i mjesec dana prije nego što dođe do infarkta. Zbog toga je važno da takve simptome ne ignorirate jer bi vam to moglo ozbiljno ugroziti zdravlje.

Jedna korisnica društvenih mreža detaljno je opisala kako su izgledali njeni simptomi i kako je na vrijeme uspjela stići do liječnika. Hipertenzija, cigarete, stres, sve to može utjecati na pogoršanje općeg zdravstvenog stanja, a naročito kada je srce u pitanju. Naime, kako objašnjava korisnica Twittera, ona je infarkt doživjela nakon povratka s odmora.

"Otišla sam do dućana i pješice se vraćala na treći kat. Kažem kćeri, "jedva sam uz stepenice došla", ne sluteći da mi je to pokazalo da imam infarkt. Zatim, odlazim po rublje i primijetim kako se džemper pomiče u predjelu grudnog koša i gubim dah od tolike boli. Na skali od 1-10 bol je bio 9. Ulazim u kuću, sjedam na krevet borim se za dah. Odlazim do kupaonice - vidim usne modre. Zovem kćer i tražim čašu vode dok se bol širi i ka lijevoj ruci. Zovem hitnu i odlazim se spremiti. Žensko! Ekipa hitne pomoći stigla je za 10 minuta. Daju mi lijek. Pas podivljao, ne mogu ga odvojiti od sebe", objasnila je ona.

'Osluškujte svoje tijelo'

"Uvijek osluškujte svoje tijelo, ono vam uvijek nešto šapuće", kaže Mara i šalje poruku da je važno reagirati na vrijeme, jer je ona pravovremenom reakcijom izbjegla fatalne posljedice i uspješno se oporavila nakon kiruškog zahvata. Nažalost, događa se i da bolesnici naprasno umru, a da se tek naknadno utvrdi da su prethodno imali ove ili slične tegobe, ali da se nisu javili liječniku.

Zato je veoma bitno da se ovi bolesnici što prije jave svom liječniku koji će učiniti odgovarajuće pretrage, EKG, ultrazvuk srca, laboratorijske analize, koje će razjasniti da li su navedene tegobe srčanog porijekla ili su uzrokovane drugim problemima.

U slučaju sumnje na srčani udar neophodno je mirovanje i hitan liječnički pregled. Simptomi su: bol u grudima, gušenje, gubitak svijesti, mučnina, povraćanje, slabost, preznojavanje.