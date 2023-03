Mo Abad iz škotskog Edinburgha, "ostao je bez genitalija" kad ga je udario automobil i vukao 200 metara. Bilo mu je tada 6 godina. Tek nakon 37 godina dobio je priliku za kvalitetniji život, nakon što su mu kirurzi s University Collegea iz Londona ugradili bionički penis dug 8 inča, odnosno 20,32 centimetra.

"Penis mi je bio totalno otkinut", rekao je za LADbible. "Svaki muškarac ima dva testisa, kao što znate, jedan je potpuno uništen, a drugi mi je udarcem zabio u predjelu prepona." Rekao je da je njegov put do dobivanja novog penisa započeo godinu dana nakon nesreće kada su liječnici napravili uređaj koji mu je omogućio odlazak na zahod. "Mogao sam samo sjesti i piškiti", rekao je o uređaju. " Nisam mogao mokriti stoječki" No, rekao je da mu to nije previše smetalo jer se još oporavljao od ostalih ozljeda koje je zadobio u razornoj nesreći za koju su liječnici govorili da je čudo što je uopće preživio.

Šest godina godina obilazio bolnice

Mo je otkrio da je proveo nevjerojatnih šest godina ulazeći i izlazeći iz bolnice. "Liječnici su učinili sve što su mogli, ne da spase moj penis, već da spase mene", rekao je. "Dali su mi 12 sati života [nakon nesreće]." Nakon toga se držao povučeno i uglavnom nije volio govoriti o tome što se dogodilo - iako je ostao bez penisa. Ali blizu njegovih kasnih 30-ih, Mo je dobio nadu od strane plastičnog kirurga iz Edinburgha koji je rekao da je konačno imao sredstva da mu da novi penis - nakon što je vidio Moa prije mnogo godina.

"Bio sam nervozan", rekao je, "ali sam u to vrijeme bio i uzbuđen."

Mo je rekao da je imao ono što je poznato kao faloplastika, koja uključuje uzimanje kože s ruke ili stražnje strane noge osobe i 'oni je smotaju kao ručnik i od nje naprave penis'. Zatim je rekao da se implantat postavlja u uređaj kako bi se osobi s bioničkim penisom omogućio seks. Penis pokreću dvije cjevčice, a raste kad Mohammed pritisne gumb smješten u skrotum. "Ako želim akciju, stisnem gumb za uključivanje, a kad sam gotov, stisnem drugi gumb. Riječ je o sekundama", rekao je.

'Konačno se osjećam kao pravi čovjek'

Liječnicima je trebalo tri godine i deseci operacija kako bi "prišili" umjetno tijelo. Koristili su presađenu kožu s njegova ramena. Posljednja operacija trajala je 11 sati. Kada su ga pitali je li dobio mogućnost izbora veličine, Mo je rekao da je tu odluku prepustio liječniku, ali je priznao: "Mogao sam mu reći da želim 10-inčni."

Rekao je da mu je liječnik zatim pogledao ruku i procijenio veličinu koju bi mu mogao dati, a pokazalo se da je impresivnih osam inča, odnosno 20-ak centimetar. Ali rekao je da je toliko zahvalan što je dobio penis da ne želi biti nervozan.

Mo je otkrio da je dobio 'posebnu uputnicu' od NHS-a, što mu je omogućilo da besplatno dobije operaciju vrijednu 70.000 funti, odnosno nešto manje od 80.000 eura.

Rekao je da se nakon operacije konačno osjeća kao 'pravi čovjek'. "Najviše sam se veselio stajati i piškiti", priznao je. Mo je zatim otkrio da je nakon dva tjedna konačno mogao doživjeti erekciju sa svojim novim penisom, i smijući se rekao: "Podigao sam ga, ali nisam ga mogao ponovno spustiti." Mo je rekao da je to imalo dubok učinak na poboljšanje njegovog samopouzdanja, a prije operacije nikada nije podijelio svoju neobičnu priču - sada je sretan što svijet zna za njegov bionički penis.