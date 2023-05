Rijetko i zastrašujuće stanje koje je nevjerojatno teško dijagnosticirati poznato kao Cotardov sindrom, ili češće kao 'Sindrom hodajućeg leša' izaziva polemike i među psihijatrima, a sada je jedan pacijent iz prve ruke opisao kako izgleda.

Oboljeli vjeruje da mu nedostaju dijelovi tijela ili da je mrtav, umire ili ne postoji. Neki ljudi vjeruju da se to događa s njihovim cijelim tijelom, drugi misle da su samo dijelovi njih samih nestali ili trunu, a to je usko povezano s drugim mentalnim bolestima kao što je depresija. Stručnjaci nisu sigurni što je točno uzrokuje, iako je studija iz 2011. pokazala da je 89 posto slučajeva imalo simptome depresije. Zbog nejasne kliničke slike, koja se često podudara s drugim poremećajima, WHO ga ne izdvaja kao zaseban poremećaj. No to ne znači da je Cotardov sindrom bezazlen - može biti nevjerojatno opasno jer može prestati brinuti o vlastitom zdravlju jer vjeruje da je njihovo tijelo već mrtvo i stoga ne treba jesti niti se liječiti.

Postala uvjerena da je zapela u čistilištu

Netko tko kaže da je nedavno patio zbog ovoga otišao je na Reddit kako bi održao AMA (pitajte me bilo što) gdje je odgovarao na pitanja o tome kako je to biti netko tko je uvjeren da je mrtav. Osoba se upravo vratila s trodnevnog boravka u bolnici i nedugo nakon izlaska rekla da je postala 'uvjerena da je počinila samoubojstvo' i otišla 'u čistilište i zaglavila u petlji'.

Osoba je također rekla da vjeruje da može 'predvidjeti što se događa' i pokušala je nekoliko stvari da vidi mogu li se probuditi iz čistilišta. Prvo je povukla supruga za bradu, a zatim se 'ugrizla za usnu da bi osjetila bol' jer je vjerovala da bi ih to moglo probuditi. Ali kada nije, 'osjetila je da je u paklu'.

Vrištala dok se nije onesvijestila

Počela je vrištati sve dok se nije onesvijestila, mislila je da 'ima napadaj ili moždani udar' i konačno postala uvjerena da ima srčani udar te molila svog muža da joj da reanimaciju. Nakon toga se 'konačno uvjerila da je kraj i otišla', rekavši da su se sljedeći dan 'probudili normalno'.

Cijelu je muku opisala kao 'zbunjujuću' i rekla da 'nikada nije upoznala takav strah', iako srećom sada 'zna da je na sigurnom i vrlo živa'.

Odgovarajući na druga pitanja ljudi, rekla je da je to 'kao listanje kanala' gdje je svaki 'strašniji od prethodnog'. "Tada bih udarila u te kanale bez ičega i onesvijestila se, a zatim ponovno pokrenuo proces iznova. Bio je to prvi put da sam imala vizualne i audio smetnje tijekom disocijacije. Mislila sam da aktivno umirem.", opisala je.

Sindrom je prvi put zabilježen 1874. godine u Parizu, u Francuskoj, gdje je žena rekla svom liječniku da je sigurna da je mrtva, te da su joj mnogi organi nestali, a na tijelu je ostala samo koža i kosti. Liječnik joj je bio neurolog i psiholog Jules Cotard, pa je po njemu i službeno ime sindroma. I prije toga zabilježeni su slučajevi liječnika koji su govorili da su imali pacijente koji su vjerovali da su mrtvi i odbijali bilo što jesti.