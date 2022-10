Konzumiranje neprerađenog crvenog mesa ne povećava rizik od moždanog udara, sugerira novo istraživanje, piše Zadovoljna.rs.

Desetljećima postoji strah da konzumiranje svinjetine može povećati rizik od srčanih bolesti zbog visoke razine masti. No, znanstvenici koji su analizirali skoro 200 postojećih studija nisu pronašli dokaz da je to povezano. Također postoje samo slabi dokazi da konzumacija neprerađenog crvenog mesa dovodi do raka debelog crijeva, raka dojke i dijabetesa tipa 2.

Vodeći autor studije dr. Christopher Murray sa sveučilišta u Washingtonu rekao je da se nada da će ovo otkriće "razjasniti konfuziju i pomoći potrošačima da donesu informirane odluke o prehrani, vježbanju i drugim aktivnostima koje mogu utjecati na njihovo dugoročno zdravlje".

Meso se smatra neprerađenim ako je svježe, nije pakirano, kuhano, konzervirano ili promijenjeno od svog prirodnog stanja. Prerađeno meso, poput slanine, kobasica i salama, modificirano je kako bi se poboljšao njegov okus ili rok trajanja, dimljenjem, soljenjem, sušenjem ili konzerviranjem.

Povećani rizik od srčanih bolesti?

Godinama je konzumacija crvenog mesa bila povezana s povećanim rizikom od srčanih bolesti zbog visoke razine zasićenih masti. Smatra se da mast podiže razinu kolesterola lipoproteina niske gustine (LDL) u tijelu, što je dobro poznati faktor rizika za bolest koronarnih arterija.

Znanstvenici su ispitali 180 studija iz cijelog svijeta koje su se bavile određenim ponašanjem i izborom prehrane. Koristili su jednostavan sustav ocjenjivanja zvjezdicama.

Jedna zvjezdica je značila da nema povezanosti prehrane i bolesti dok pet znači da određena prehrana povećava šanse za zdravstveni problem za više od 85 posto.

Veza između konzumiranja neprerađenog crvenog mesa i ishemijskog moždanog udara, najčešćeg tipa moždanog udara, dobila je samo jednu zvjezdicu. Pronađena je veza s dvije zvjezdice između izbjegavanja povrća i bolesti koronarnih arterija.

Rezultati su objavljeni u časopisu Nature Medicine.