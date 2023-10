Pošast stjenica pogodila je Pariz i druge francuske gradove, izazivajući val panike i insektofobije. Ove krvopije, navodno, haraju Europom, a pojavila se vijest ni da Srbija nije sasvim sigurna, jer su manje populacije tih insekata već kod njih. U Hrvatskoj se posljednjih godina bilježi porast broja stjenica, izvijestio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ).

Veliki broj stjenica objašnjava se činjenicom da su one postale otporne na insekticide te da ljudi nakon pandemije koronavirusa učestalo putuju po svijetu te se tako prenose preko prtljage, sjedala u vlakovima, avionima, autobusima itd.

A koliko je pošast stjenica ozbiljna u Francuskoj ilustrira nedavna izjava zamjenika gradonačelnice Pariza, Emmanuela Grégoirea: "Nitko nije siguran. Možete ih dobiti bilo gdje i donijeti kući, a ako ih ne otkrijete na vrijeme, namnožit će se i proširiti. Ovo je pravi pakao."

Podaci HZJZ-a kažu da se u Hrvatskoj "posljednjih godina bilježi porast stjeničavosti u svim županijama, uz veću pojavnost stjenica u turistički orijentiranim županijama".

"Pojava stjenica više nije osobina siromašnih i zapuštenih prostora. Stjenice su se danas prilagodile novim uvjetima i uspješno osvajaju nova područja, luksuzne stanove, hotele, hostele, a ponekad i škole i bolnice", istaknuto je na njihovim stranicama.

Mogu svugdje preživjeti

Stjenice su insekti koji se hrane krvlju životinja i ljudi. Odrasle stjenice su crvenkastosmeđe, bez krila i veličine sjemenke jabuke, tj. od pet do sedam milimetara. Plosnate su s ovalnim tijelima. Mlade stjenice su manje i mogu biti prozirne ili žućkaste boje. Ako nisu nedavno hranjene, gotovo ih je nemoguće uočiti. Jaja stjenica su sitna i bijela, piše WebMD.

Sjenice mogu, doslovno, svugdje preživjeti: u apartmanima, hotelima, studentskim sobama, kruzerima, autobusima, vlakovima itd. One su sićušne i dobro se skrivaju tijekom dana te ih je zbog toga teško uočiti. Ova male napasti u vaš dom mogu doći iz drugih zaraženih mjesta i to na rabljenom tapeciranom namještaju ili torbama koje svakodnevno nosite sa sobom i sl.

Njihova spljoštena tijela omogućuju im da stanu u malene prostore, debljine otprilike kao kreditna kartica. To znači da mogu biti bilo gdje sve dok ima krvi kojom se hrane. Stjenice ne prave gnijezda poput mrava ili pčela, već žive u skupinama u skrovištima. Ne lete, ali se mogu brzo kretati po podovima, zidovima i stropovima.

Ženke stjenica tijekom života mogu položiti na stotine jaja. Pod povoljnim uvjetima, stjenice se mogu potpuno razviti već za mjesec dana i proizvesti tri ili više generacija godišnje. Stjenice mogu živjeti od oko deset mjeseci do godinu dana.

Grizu ljude dok spavaju

Stjenice su aktivne uglavnom noću i obično grizu ljude dok spavaju, probijaju kožu i sišu krv kroz svoje duge "kljunove". Obično se hrane od tri do deset minuta dok se ne zasite. Ugriz stjenice obično svrbi te je na svijetloj koži crvene boje, a na tamnijoj ljubičaste. Ugriz stjenice na svakome može drugačije izgledati, jer neki ljudi možda neće reagirati, dok drugi mogu biti alergični i imati snažnu reakciju.

Stjenice obično ostavljaju skupine ugriza u ravnom nizu ili cik-cak uzorku, ali mogu biti i u nasumičnim uzorcima. Možda nećete odmah primijetiti ugrize jer mogu proći i do dva tjedna dok se tragovi ne razviju. Stjenice vas mogu ugristi po svim dijelovima tijela koji su izloženi dok spavate, često je to lice, vrat, ruke ili noge. Ugrizi stjenica mogu dovesti do nesanice, tjeskobe i problema s kožom zbog svrbeža.

Stjenice, prema nekim izvješćima, mogu preživjeti mjesecima bez hrane i stoga ih se teško riješiti. Ako sumnjate da ih imate, pažljivo pregledajte krevet i madrac, posebice njihove pukotine. One se mogu detektirati i po slatkastom pljesnivom mirisu, sićušnom crnom izmetu te mrljama krvi po posteljini.

Ako sumnjate da imate stjenice, pažljivo pregledajte svoj madrac i krevet, posebno pukotine i to po noći. Stjenice se vole skrivati ​​u tim područjima, gdje imaju lak pristup ljudima koje mogu ugristi. No, s vremenom se mogu preseliti dalje u bilo koju pukotinu u vašem stanu, pa ih možete pronaći u tapeciranim stolicama, sofama, naborima zavjesa, spojevima ladica, električnim utičnicama i uređajima, ispod tapeta, u kutijama itd.

Dobro pregledajte vaš dom!

Stjenica se možete riješiti na sljedeće načine:

Operite posteljinu, zavjese i odjeću u vrućoj vodi i osušite ih na najjačoj postavci sušilice. Stavite plišane igračke, cipele i druge predmete koji se ne mogu prati u sušilicu i ostavite je na visokoj temperaturi 30 minuta ili više.

Koristite čvrstu četku za ribanje šavova madraca kako biste uklonili stjenice i njihova jaja prije usisavanja.

Svaki dan usisajte svoj krevet i područje oko njega, uključujući okvire i letvice. Nakon toga, stavite vrećicu usisavača u plastičnu vrećicu i odmah je bacite u smeće na otvorenom.

Stavite navlaku od čvrste i nepropusne tkanine s patentnim zatvaračem na madrac i opruge kako stjenice ne bi ušle ili pobjegle. Stjenice mogu živjeti nekoliko mjeseci bez hranjenja. Zato držite navlaku na madracu najmanje godinu dana.

Popravite pukotine na žbuci i zalijepite tapete koje se ljušte kako biste se riješili mjesta na kojima se stjenice mogu sakriti.

Riješite se nereda oko kreveta i maknite ga dalje od zidova i ostalog namještaja.