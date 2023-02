"Prije mnogo godina, razgovarao sam s kolegicom na poslu koja je primijetila da imam dosta izraženu socijalnu anksioznost, koju sam dobro skrivao. Osjetio sam fizičku nelagodu kada je to rekla, ali sam odmah znao da je uvidjela pravu istinu. Mnogi od nas radije ne misle o sebi da su anksiozni jer to smatraju određenom vrstom slabosti ili osobnog neuspjeha. Međutim, sasvim je normalno da se svi povremeno osjećamo anksiozno. Što češće uspijemo prepoznati anksioznost kod sebe, to ćemo lakše spriječiti da ona kontrolira naše živote na načine kojih nismo ni svjesni'', kazao je klinički psiholog Seth J. Gillihan.