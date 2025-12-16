Hrabra Dina Levačić otvoreno o strahovima: 'Biti hrabar ne znači ne bojati se ničega'

Prva Hrvatica koja je preplivala La Manche, najmlađa žena u povijesti koja je savladala sve plivačke maratone Oceanovih sedam i članica Međunarodne kuće slavnih plivačkih maratonaca – sve je to hrvatska daljinska plivačica Dina Levačić. Njoj je boravak u hladnom moru po više od 10 sati dobro poznat osjećaj, no unatoč njenoj hrabrosti kad je riječ o velikim dubinama i sirovim vremenskim uvjetima, uspješna se sportašica ipak bori s određenim strahovima. Dina je svoje iskustvo podijelila s glavnim junakom RTL-ove emisije "Život u balansu", Lukom Veljkovićem, koji je krenuo na put prema zdravijem i kvalitetnijem životu.

"Biti hrabar ne znači ne bojati se.."

U drugoj epizodi emisije Luka se suočio s prvim izazovima, testirao svoje granice te s istaknutom daljinskom plivačicom otvoreno pričao o strahovima. S obzirom na to da bez izlaska iz zone komfora nema napretka, Dina je uz mnoštvo podrške i pomoći izazvala Luku da prevlada neke od njegovih fobija.

"Biti hrabar ne znači ne bojati se ničega, nego biti spreman suočiti se sa strahovima", poručila je Dina Luki.

S čime se sve daljinski plivači suočavaju?

Na putu do uspjeha Dina se bori s brojnim nedaćama, kako s nemirnim morem, niskim temperaturama, meduzama i morskim psima, tako i s određenim zdravstvenim problemima. Kod nje dislocirana ramena nisu nepoznanica, kao ni osjetljivi živci na dlanovima i tabanima, a daljinski se plivači zbog dugotrajnog boravka u ekstremnim uvjetima mogu susresti s brojnim ozljedama te specifičnim fiziološkim pojavama.

"Plivačko rame"

Među plivačima ramena najčešće trpe ozljede, studije pokazuju da između 30 i 90% plivača prijavljuju bol ili neku vrstu ozljede ramena tijekom sezone. Ramena su najkritičniji dio tijela kod plivača zbog stalnog ponavljanja zaveslaja, a upravo se na tom dijelu tijela javljaju simptomi zbog pritiska na živce. Kod daljinskih plivača koji treniraju po više od 10 kilometara na dan rizik od ozljede još je veći, s obzirom na to da se broj zaveslaja značajno povećava.

Nesvjesnost hladnoće

Tijekom boravka u hladnoj vodi daljinskim plivačima usporava se provođenje živčanih impulsa, posebice osjetilnih živaca. Što to znači? Mijenjaju se osjet, brzina reakcije i percepcija trnaca, odnosno boli, pa su plivači manje svjesni hladnoće ili osjećaja tijela u prostoru. Također, sporija motorička provodljivost može kratkoročno utjecati na fine pokrete, kao što su promjena ritma udaraca ili disanja.

Otporni na prehlade i mentalno snažni

Osobe koje redovito plivaju, među njima i daljinski plivači, rjeđe obolijevaju od infekcija gornjih dišnih puteva. Plivači na taj način potiču blagi stresni odgovor tijela, odnosno aktiviraju bijele krvne stanice koje su ključne u borbi protiv bakterija i virusa. Osim toga, izloženost hladnoj vodi može smanjiti osjećaj stresa i poboljšati raspoloženje, što dodatno doprinosi jačanju imunološkog sustava. Hladna voda povećava mentalnu izdržljivost, kao i toleranciju na neugodu, pa se daljinski plivači lakše suočavaju sa stresnim svakodnevnim situacijama.

Na što je Dina izazvala Luku, kako se naš sudionik suočio s preprekom te s kojim se strahovima naša istaknuta plivačica suočava, možete pogledati u drugoj epizodi serijala "Život u balansu" na RTL-ovom YouTube kanalu. Kroz pet epizoda Luka Veljković će kao prosječni pretili Hrvat prolaziti kroz psihološke pripreme, naučiti više o tjelovježbi, vlastitom tijelu i prehrani te načinima kako nadvladati sve nedaće na svom putovanju.

Luka je već najbitniji dio odradio, odvažio se na promjenu, a mi vam kroz njegov primjer dijelimo savjete kako biste i vi odradili taj prvi korak. Od siječnja ćete moći pratiti i Lukinu fizičku promjenu kroz program "Pokretanje nacije".

Sve novosti vezane uz emisije pratiti ćemo i kroz članke na portalu Net.hr, a vaši su komentari itekako dobrodošli.

Za kraj - pitanje za vas - biste li se usudili preplivati La Manche?