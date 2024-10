Boli vrat, leđa, noge? Evo kada posumnjati na herniju diska i koje vježbe pomažu

Hernija diska nastaje kada mekano središte diska u kralježnici pritisne i iscuri iz vanjskog prstena. To može dovesti do boli, utrnulosti i slabosti u vratu, leđima ili nogama. Hernija diska obično zacijeli sama od sebe unutar četiri do šest tjedana.

Ubraja se u česte bolesti kralježnice, koja je građena od kombinacije dvaju elemenata - koštanih dijelova kralježaka i vezivno-hrskavičnih diskova.

Diskovi služe za odvajanje kralježaka, omogućavaju pokrete između kralježaka i apsorbiraju pritisak na koštane strukture. Njegove brojne funkcije govore o važnosti zdravog diska. Intervertebralni diskovi građeni su od dvije cjeline- središnjeg mekšeg dijela građenog od proteoglikana, nucleus pulposus, i vanjskog čvrstog vezivnog prstena, annulus fibrosus. Vanjski dio daje čvrstoću disku i održava njegov oblik, dok unutarnji dio apsorbira pritisak na kralješke, piše Cleveland Clinic.

Što je hernija diska?

Hernija u svom prijevodu ima značenje izbočenja. Do hernije diska dolazi kada se zbog oštećenja jedan njegov dio izboči prema kanalu kralježnice. To se događa zbog akumulacije oštećenja u anulusu fibrosusu, zbog čega nastaje slabije mjesto u vezivnom prstenu, locus minoris. Ako zbog traume dođe do pucanja unutarnjeg dijela diska, meko unutarnje tkivo izboči se kroz oslabljena mjesta na vanjskom prstenu i stvara izbočinu na disku.

Izbočeni diskovi vodeći su uzrok bolova u vratu, leđima i nogama. Mogu se dogoditi bilo gdje duž vaše kralježnice, ali najčešće se javljaju u donjem dijelu leđa (slaba kralježnica) ili vratu (vratna kralježnica). Rijetko je da se hernija diska nalazi u gornjem do srednjem dijelu leđa (torakalna kralježnica).

Simptomi hernije diska

Simptomi hernije diska razlikuju se ovisno o tome gdje je problem u kralježnici. Iako je bol čest simptom u leđima, mjesto skliznuća diska može dovesti do dodatnih, različitih simptoma.

Simptomi hernije diska u donjem dijelu leđa

Uobičajeno je da hernija diska u donjem dijelu leđa uzrokuje išijas. Ova oštra bol obično se javlja niz jednu stranu stražnjice u nogu, a ponekad i u stopalo.

Ostali simptomi u donjem dijelu leđa mogu uključivati:

Bol u leđima

Trnci ili utrnulost u nogama i/ili stopalima

Slabost mišića

Simptomi hernije diska u vratu

Simptomi ispupčenog diska u vratu mogu uključivati:

Bol u blizini ili između lopatica

Bol koja se širi do ramena, ruke, a ponekad i šake i prstiju

Bol u vratu, posebno u leđima i sa strane vrata

Bol koja se pojačava prilikom savijanja ili okretanja vrata

Utrnulost ili trnci u vašim rukama

Uzroci hernije diska

Svaki disk u kralježnici ima mekano središte i čvršći vanjski sloj. S vremenom vanjski sloj slabi i može popucati. Do hernije diska dolazi kada unutarnja tvar prođe kroz pukotinu i pritisne leđnu moždinu. Materijal koji je iscurio može pritisnuti obližnje spinalne živce, uzrokujući simptome hernije diska.

Nekoliko čimbenika može doprinijeti pucanju diska. Uzroci hernije diska uključuju:

Starenje

Traumatske ozljede, poput padova

Izvođenje ponavljajućih pokreta savijanja ili uvijanja

Nepravilno podizanje teških predmeta

Liječenje hernije diska

Simptomi pomažu kod inicijalne procjene lokalizacije hernijacije. Liječnik ispituje funkciju živaca i reflekse kako bi procijenio oštećenje, međutim tek slikovne metode daju točnu dijagnozu. RTG kralježnice može nam pokazati sužen prostor između kralježaka, gdje se prethodno nalazio sada oštećeni disk, ali CT i MRI pretrage su izbora.

Cilj liječenja je povratak i očuvanje neuroloških funkcija. Većina ljudi bez neuroloških simptoma oporave se bez invazivnog liječenja, samo uz odmor i fizikalnu terapiju. Potrebno je izbjegavati saginjanje, podizanje teških predmeta i nagle pokrete u donjem dijelu leđa. Kod težih oštećenja i progresije neuroloških simptoma potrebno je kirurško liječenje.

Operaciju izvodi neurokirurg, koji uklanja dio diska koji se izbočuje i na njegovo mjesto stavlja titansku mrežicu kako bi učvrstila oslabljeno područje u vezivu. Takvom dekompresijom kralježnične moždine većina neuroloških simptoma nestaje i vraća kvalitetu života pacijentu.

Kako ublažiti bol od hernije diska i koje vježbe raditi?

U većini slučajeva, bol može nestati s vremenom. Kako biste ublažili bol dok disk zacjeljuje, možete:

Odmorite se jedan do tri dana ako je bol jaka, ali važno je izbjegavati duga razdoblja mirovanja u krevetu kako biste spriječili ukočenost.

Uzmite lijek protiv bolova koji se izdaje bez recepta, poput paracetamola.

Stavite led na zahvaćeno područje.

Fizioterapeut će vas naučiti kako smanjiti pritisak na živce. Tjelesna aktivnost opušta zategnute mišiće i poboljšava cirkulaciju.

Koristite pravilne tehnike dizanja. Nemojte se savijati u struku. Savijte koljena dok leđa držite ravno. Koristite snažne mišiće nogu kako biste podnijeli teret.

Održavajte zdravu težinu. Višak kilograma stvara pritisak na donji dio leđa.

Vježbajte dobro držanje. Naučite kako poboljšati svoje držanje dok hodate, sjedite, stojite i spavate. Dobar položaj smanjuje opterećenje vaše kralježnice.

Osobito je važno raditi pauze za istezanje ako često dugo sjedite.

Liječnici savjetuju da se pacijenti izbjegavaju nošenje cipela s visokom petom jer ova vrsta cipela izbacuje vašu kralježnicu iz ravnoteže. Usredotočite se na vježbe koje jačaju leđne i trbušne mišiće kako bi poduprle kralježnicu.

Vitamini za diskus herniju

Prehrana je ključna za održavanje zdravih tkiva, mišića i kostiju tijela. Ovi vitamini se mogu koristiti za liječenje hernije diska.

Vitamin D

Nedostaci vitamina D vrlo su česti. Bez vitamina D, tijelo će imati problema s apsorbiranjem i učinkovitim korištenjem kalcija.

Suplementi i zaštita od sunca ključni su za povećanje unosa vitamina D. Vitamin D također se može dobiti iz namirnica poput jetre i žumanjaka te morske ribe.

Vitamin K

Vitamin K je vitalan u formiranju i cijeljenju kostiju te pomaže diskovima da ojačaju kalcij. Razina vitamina K pada nakon ozljede diska kralježnice. To je zato što se vitamin K veže za ozlijeđena mjesta kako bi pomogao u zacjeljivanju.

Ako imate herniju diska i trebate lijekove, pokušajte povećati unos vitamina D lisnatim povrćem, sirevima, proizvodima od soje i jetrom.

Vitamin E

Vitamin E se može koristiti kao prirodni tretman za herniju diska i dostupan je u raznim namirnicama. Pomaže u poboljšanju funkcije imunosnog sustava i smanjuje bol. Ovaj vitamin koji povećava proizvodnju crvenih krvnih stanica, poboljšava cirkulaciju i potiče zdravo zacjeljivanje oštećenih tkiva.

Vitamin E se može povećati unosom više voća i povrća kao što su špinat, masline ili sjemenke, orašasti plodovi, sjemenke, kukuruz, grah, rajčice i pšenične klice.

Vitamin C

Mnogi su svjesni brojnih dobrobiti povećanog unosa vitamina C iz voća, crvene paprike, kivija i jagoda. Vitamin C može ojačati vaš imunosni sustav, kao i smanjiti bol. Osim toga, povećava proizvodnju kolagena, što je ključno za jake ligamente.

Važno je koristiti lijekove za herniju diska u kombinaciji s drugim terapijama kao što su masaža i kiropraktika. Također možete dodati ove vitamine u svoju prehranu kao dio vašeg plana oporavka za ublažavanje bolova, piše Pauza Spine Institute.

