Ginekologinja Tiffany Pham, objasnila je da njima ne smeta ako se pacijentice nisu depilirale te da se ne moraju brinuti ni zbog pranja intimnog područja.

Ginekolozi uočavaju nepravilnosti

"Priroda pregleda zdjelice je prilično intimna, stoga se ljudi mogu osjećati nelagodno zbog toga kako njihove genitalije izgledaju ili kako ih se percipira. Ginekolozi su stručnjaci koji se bave mnogim problemima vezanim uz najintimnije dijelove tijela. Vaš ginekolog je obučen tražiti abnormalnosti, nepravilan iscjedak ili sumnjive lezije. Budući da vide toliko različitih stanja, njihova je briga usmjerena na abnormalne patologije, a ne na to kako izgleda vaš dio tijela", rekla je Pham.

Zatim je savjetovala pacijenticama: "Kada idete kod svog liječnika opće prakse, najčešće niste zabrinuti zbog svoje ruke koja vas boli, stoga na isti način postupite i kod ginekologa. Njihov fokus neće biti na obliku ili veličini vaših genitalija, stoga nema potrebe da vam bude neugodno ili da budete nesvjesni svojih genitalija."

Foto: Shutterstock

'Nemojte se sramiti stidnih dlačica'

Također je objasnila da je 'priprema ključna', ali ne kada se radi o izgledu: "Ako imate nedoumica ili pitanja, zapišite ih i budite spremne razgovarati o njima na vašem pregledu."

"Zaboravite na britvicu i nikako se nemojte naručiti za depilaciju prije pregleda. Stidne dlake su normalne i ne moraju se nužno uklanjati osim ako to ne želite. Ako obično podrezujete, brijete ili depilirate svoje intimnu zonu, možete to učiniti u redovitim intervalima, ali nema posebnog razloga da to napravite prije posjeta ginekologu."

Međutim, ginekologinja je dodala: "Ako postoji područje oko kojeg ste zabrinuti (kvržica/izbočina ili kožna lezija), možda biste trebali biti pažljiviji s time kako uklanjate dlake na tom području. Moglo bi biti korisno podrezati dlake oko tog određenog područja kako bi vaš ginekolog bolje vizualizirao vaše problematično područje."

Foto: Shutterstock

'Nemojte se opterećivati pranjem'

Ako ste paranoični i želite biti sigurni da ćete mirisati svježe poput tratinčice prije nego što se skinete, doktorica Tiffany je objasnila: "Održavanje dobre higijenske prakse može pomoći u zaštiti okoline vagine, smanjiti infekcije genitalnog područja i pomoći u održavanju cjelokupnog zdravlja vulve (izvan ženskog genitalnog područja). Prikladno je čišćenje genitalnog područja jednom dnevno (ne unutar vagine) toplom vodom i blagim, nježnim pH uravnoteženim sredstvom za čišćenje. Nije apsolutno potrebno očistiti se ili oprati prije vašeg termina. Međutim, možete to učiniti ako se osjećate ugodnije prije nego što posjetite svog liječnika. Ako se obično tuširate ili perete ujutro ili navečer, možete se držati svoje rutine bez osjećaja potrebe za pranjem prije dogovorenog termina uz svoju redovnu rutinu."

Foto: Shutterstock

'Zaboravite pedikuru'

Za one koji su pod stresom jer su shvatili da su se zaboravili rezervirati termin za pedikuru, ne brinite. Ginekologinja Tiffany je savjetovala: "Vaš liječnik će se vjerojatno usredotočiti na obavljanje odgovarajućeg fizičkog pregleda i pregleda zdjelice na temelju vaših potreba/briga. Manje se pažnje posvećuje vašim donjim ekstremitetima ili stopalima s obzirom na prirodu njihove uloge kao ginekologa."

Foto: Shutterstock

'Prestanite skrivati svoje donje rublje'

Ako ste netko tko krije svoje donje rublje u trapericama kad idete svom ginekologu, doktorica Tiffany je poručila: "Uglavnom se liječnici usredotočuju isključivo na vas, vaše probleme/brige i obavljanje odgovarajućih fizičkih pregleda ili pregleda zdjelice. Manje je vjerojatno da ćemo obratiti pažnju na to gdje držite donje rublje ili odjeću u sobi za preglede."

Foto: Shutterstock

Povedite prijateljicu sa sobom

Iako nema potrebe za nervozom, ako ste zabrinute za svoj pregled, doktorica Tiffany je objasnila da uvijek možete povesti nekoga za podršku.

"Dovedite osobu koja vam pruža podršku ako je potrebno. Prijateljica, član obitelji ili partner može vam pomoći smanjiti razinu tjeskobe tijekom pregleda. Pronađite liječnika s kojim možete razviti dobar odnos, ako vjerujete svom ginekologu, to vas može smiriti i omogućiti vam da budete otvoreniji u iznošenju svojih briga. Vaš liječnik vam također može pomoći da se smjestite opušteno. Recite im što vas čini nervoznom", rekla je Pham, piše The Sun.

Foto: Shutterstock

