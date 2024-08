Britanka bila alergična na svoju menstruaciju: Razlog tome je šokantan

Britanka Georgina Jelley (28) imala je kontracepcijsku spiralu ugrađenu u travnju 2024., a samo tri tjedna kasnije počela je doživljavati čudne simptome. Imala je svrbež i peckanje očiju, glavobolje i osip.

Njezin liječnik je propisao oralne steroide i antihistaminike, a pogoršanje je nestalo unutar nekoliko dana. Tri tjedna kasnije, doživjela je drugu alergijsku reakciju, ali ovaj put s ozbiljnijim simptomima.

Hipersenzitivnost na progesteron

Majka jednog djeteta bila je u velikim bolovima i brzo je upućena specijalistu za oči te je podvrgnuta MRI pretrazi kako bi se utvrdio uzrok. Testovi su bili svi uredni.

No, kada je shvatila da se njezine alergijske reakcije uvijek javljaju tijekom menstruacije, počela je istraživati hipersenzitivnost na progesteron (PH). To je rijetko stanje koje uzrokuje alergijske reakcije tijekom menstrualnog ciklusa kada se oslobađaju jajašca.

Foto: Shutterstock Doktor Karan je rekao: "Menstrualni grčevi dio su normalnog mehanizma menstruacije i mogu varirati od osobe do osobe i od ciklusa do ciklusa, ali ovdje liječnici ponekad mogu zanemariti ginekološko zdravlje", upozorio je liječnik opće prakse.

Georgina je od tada uklonila spiralnu kontracepciju i vratila se na kontraceptivnu injekciju, što znači da nema menstruacije svaki mjesec. Od tada, nijedan od iscrpljujućih simptoma se nije vratio, zbog čega je "presretna".

"Bilo je strašno. Znala sam da sam alergična na nešto, ali nisam imala pojma što to uzrokuje. Moje oči su bile tako crvene, izgledalo je kao da nosim masku za oči i to je utjecalo na moj vid. Bilo je tako bolno i bila sam vrlo zabrinuta da je nešto ozbiljno pogrešno. Bilo je to takvo iznenađenje kada sam saznala za ovo stanje. Rekli su mi da je rijetko, ali možda i nije i ljudi samo nisu svjesni da to imaju. Šokantno je misliti da sam zapravo alergična na svoje menstruacije", rekla je Georgina.

Čudni simptomi

Georginin liječnik preporučio je postavljanje spirale u travnju 2024. nakon što je doživjela simptome premenstrualnog disforičnog poremećaja (PMDD) od kontraceptivnih injekcija.

Sa spiralom, njezina menstruacija bila je isprva nepravilna, ali čim je počeo prvi ciklus, simptomi su započeli.

"Bila je to tako čudna peckajuća senzacija u očima. Stalno su mi suzile oči, a obrazi su mi također bili crveni. Pomislila sam da je možda reakcija na moj omekšivač ili nešto slično. Posjetila sam svog liječnika opće prakse koji mi je propisao steroide i stanje se smirilo", otkrila je Georgina.

Foto: Shutterstock

Tri tjedna kasnije, Georgini su se simptomi vratili, ali su bili ozbiljniji. Vid joj je bio pogođen, a iskusila je i ekstremne glavobolje. Nisu znali što uzrokuje reakcije, Georgina je upućena na MRI u bolnicu St Mary's u Orpingtonu, Kent, kako bi se isključila ozbiljnija dijagnoza, poput tumora.

Uklonila spiralu

Rezultati su bili uredni, a liječnici su zaključili da su njezini simptomi rezultat ekstremnog ekcema.

"Osjećala sam se stvarno prevareno. Liječnici su stalno govorili da je to samo ekcem i pokušali su mi dati topičke steroide za liječenje. Ali jednostavno sam znala da to nije to. Moj posljednji napad bio je tri tjedna kasnije. Žalila sam se partneru da je također moje vrijeme u mjesecu, što je dodatno pogoršalo ono što sam prolazila. Tada je imao trenutak inspiracije i shvatio da sam imala menstruaciju svaki put kad sam imala reakcije", ispričala je.

Foto: Shutterstock

Komercijalna istraživačica posumnjala je da ima PH i još uvijek čeka službenu dijagnozu od svog liječnika opće prakse. Od tada je uklonila spiralnu kontracepciju i primila Depo-Provera injekciju kako bi zaustavila menstruacije i nije doživjela još jednu alergijsku reakciju.

"Osjećam se puno bolje otkako je uklonjena moja spirala. Bilo je to tako bolno i strašno, a nismo imali pojma zašto se događa. Radim puno radno vrijeme i imam kćer o kojoj se brinem, bilo je to preteško za proći. Potrošila sam gotovo 400 funti na kreme pokušavajući riješiti problem, bila sam očajna da prestane. Želim podići svijest o PH-u. Znala sam da to nije samo ekcem - poznaješ svoje tijelo i uvijek trebaš slušati svoj instinkt", zaključila je Georgina.

