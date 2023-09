Promjene na genitalijama mnoge znaju zabrinuti. Uz one bezazlene tijekom različitih stanja, ali i nezaštićenih spolnih odnosa te spolnih infekcija, mogu se javiti i neke ozbiljnije promjene poput bijelih točkica na muškom spolnom organu.

Kod nekih se javljaju u obliku malih grudica, plikova, dok kod drugih veličina varira. Ako izazivaju bol, iz njih se pojavljuje iscjedak ili imaju neke druge neobične simptome, trebate se obratiti liječniku što je prije moguće.

Bilo da je u pitanju herpes ili urasla dlaka, postoji nekoliko razloga zašto bi se mogle javiti promjene u tom području.

Genitalne bradavice

Genitalne bradavice su male, mesnate izrasline koje se pojavljuju na ili oko genitalnog područja, ili oko stražnjice. One su virusna infekcija kože uzrokovana HPV-om. Bradavice su obično bezbolne i ne predstavljaju prijetnju po zdravlje, ali mogu izazvati svrbež.

Herpes

Još jedna spolno prenosiva infekcija koja može izazvati bijele mrlje na penisu je herpes. Herpes je infekcija uzrokovana virusom herpes simpleksa (HSV) koji može dovesti do bolnih plikova na genitalijama i područjima koja ih okružuju. To je kronično, dugotrajno stanje i virus ostaje u vašem tijelu do kraja života.

To znači da može ponovno postati aktivan, izazvan stvarima kao što su ležaljke ili sunčanje, trenje u području genitalija, pušenje i piće. Također imajte u vidu da je HSV zarazan i može se prenijeti nezaštićenim spolnim odnosom.

Gljivične infekcije

Gljivična infekcija koja je uzrokovana prekomjernim rastom gljivice Candide naziva se drozd - koja se može javiti i kod muškaraca, a ne samo žena. Kod muškaraca može izazvati crvenilo oko glave spolnog organa, kao i fleke, iritaciju i bijelo/žuti iscjedak.

Prištići

Kao i bilo gdje drugdje na vašem tijelu i u intimnoj regiji se mogu javiti prištići. Inače, prištić se formira kada se pore u koži zaraze bakterijama. Nipošto ih nemojte tiskati jer možete izazvati infekciju i upale.

Urasla dlaka

Kada imate uraslu dlaku u predjelu genitalija, primijetit ćete malu izbočinu na koži koja često može biti bolna na dodir. Ako se depilirate ili brijete u intimnoj zoni, veća je vjerojatnost da ćete dobiti uraslu dlaku. Većina izraste sama, ali ako počnete primjećivati znake infekcije, poput gnoja, onda je vrijeme da se obratite svom liječniku.

Balanitis

Balanitis je upalni proces kožice muškog organa i predstavlja akutno stanje. Obično se javlja bol, crvenilo i otok vrha spolnog organa. Takođee može izazvati bjelkasti, grudasti iscjedak i fleke.

Biserne papule penisa

Moguće da ranije niste čuli za njih, ali biserne papule na muškom spolnom organu su benigne promjene lokalizirane na koži muškog organa koje su kružno raspoređeni u jednom ili više redova. Podsjećaju na sitne bisere. Nije poznato što uzrokuje papule, ali su bezopasne i ne zahtijevaju liječenje osim ako ne postanu bolne.

Fordis mrlje

Fordis mrlje ili pjege su male bijele izbočine na muškom spolnom organu uzrokovane pojačanim lučenjem lojnih žlijezda. Inače, one su bezopasne i ne prenose se nezaštićenim spolnim odnosom.

