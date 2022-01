Tko god je imao problema s viškom kilograma, zna kolika je muka skinuti ono što nam je (pre)više. Gladovanja, dijete, iscrpljujuća vježbanja – a nerijetko trud ne urodi plodom ili se kilogrami brzo vrate, piše Deutsche Welle.

Debljina je globalni problem pandemijskih razmjera. Pretilost uzrokuje niz drugih ozbiljnih bolesti, na čije liječenje se troše milijarde i koje smanjuju kvalitetu života pacijenata i skraćuju ljudski život.

Kroz POST već prošlo 130 ljudi

Dvojica osječkih liječnika, doc. prim. dr.sc. Mario Ćurković, dr.med. spec. obiteljske medicine i Dražen Gorjanski, dr.med., spec. obiteljske medicine, prišli su tom problemu znanstveno i sustavno prije nešto više od dvije godine.

Kroz POST (Program Osječkog Smanjivanja Težine) je do sada prošlo oko 130 ljudi i rezultati koje su postigli iznenadili su i inače optimistične dr. Gorjanskog i dr. Ćurkovića.

Ljudska fiziologija je nimalo jednostavna znanstvena disciplina, pa je njihove metode teško objasniti laicima, no pojednostavljeno, radi se o multidisciplinarnoj metodi koja tretira debljinu kao bolest.

„Kao i svaka bolest, debljina ima svoje uzročnike, način liječenja i mogućnost izlječenja. U našem tijelu postoji sustav za održavanje stalne težine, tzv. homeostatski sustav koji se oslanja na komunikaciju između probavnog sustava i centra u mozgu za glad, sitost i ugodu. U normalnim uvjetima, ljudi normalno jedu i ne debljaju se. Međutim, zbog današnjeg načina života, zbog dostupnosti nezdrave hrane i pretjerane učestalosti jedenja dolazi do poremećaja u komunikaciji između probavnog sustava i mozga“, objašnjava dr. Gorjanski temelje na kojima su razvili POST.

„Autogenim treningom, meditacijom, odmorom probavnog sustava, povremenim postom, zapravo obnavljamo i probavni sustav, i homeostatski sustav kao i njihovu komunikaciju. Ideja vodilja je da POST bude ozdravljenje od debljine tako da uspostavimo normalan rad sustava koji postoji u našem tijelu", kaže dr. Gorjanski.

Razbijanje mitova

Zanimljivo je da su, razvijajući POST, osječki liječnici razbili nekoliko mitova: jedan od njih je da se kilogrami skidaju dijetom i treningom (Eat less, move more). Od polaznika nitko ne trenira, niti se izlaže ekstremnim fizičkim naporima, nitko se ne izlaže rigoroznim dijetama i nitko ne broji kalorije.

Ono što je još jedna posebnost POST-a je da su jedina škola mršavljenja u kojoj osjećaj gladi nestaje. On se vremenom smanjuje sve više i više i na kraju nestaje. U raznim studijama koje se bave problematikom debljine, uvijek je prisutan problem gladi, no POST je tu varijablu „resetirao“ i praktički nakon nekog vremena u programu, polaznici više ne osjećaju glad (kada ne trebaju) i tako zapravo patnju skidanja kilograma pretvaraju u sasvim normalan proces.

„Puno smo šire i dublje ušli u ovo od ostalih, čovjek može sam sebe regulirati i bez treninga, treba pristupiti fizičkom ozdravljenju kao cilju, a ne skidanju kila kao cilju. Razbili smo jedan mit da se tjelesna masa gubi kroz fizičku aktivnost. Tek kad se smanji kalorijski unos onda može doći do rezultata“, kaže dr. Ćurković. No, naravno ne odriče da je bavljenjem sportom korisno za um i tijelo.

Sljedeća postavka koja se pokazala neutemeljenom je da svi postupci mršavljenja imaju svoje vremensko ograničenje od šest mjeseci nakon čega se više ne mršavi. Polaznici POST-a mršave dalje i nakon godinu dana što je iznenadilo i same liječnike.

Sve navedeno govori kako je područje mršavljenja prepuno neutemeljenih postavki i predrasuda koje valja pretresti i uspostaviti nova znanja utemeljena na činjenicama.

Odlični rezultati

Program se sastoji od predavanja koja se šest mjeseci održavaju jednom tjedno, a tijekom kojih je predviđen gubitak od 15 do 20 kilograma, no neki su u tom periodu izgubili i do čak 40 kilograma. Naravno, gubitak kilograma je individualan i nije pravi pokazatelj učinkovitosti Gorjanski- Ćurković metode.

Do sada je kroz POST prošlo oko 130 ljudi koji su dovoljno velik uzorak za dokazivanje znanstvene utemeljenosti metode. A rezultati su iznad svih očekivanja.

„Udruga Trevose (The Trevose Behavior Modification Program) u SAD-u koja se bavi mršavljenjem ima u nekim segmentima bolje rezultate od nas, ali ne u svim. No, treba reći da oni primaju ljude u svoj program nakon rigorozne selekcije. Da bi se kod njih upisali u program, prvo morate biti na promatranju šest tjedana, tijekom kojih morate izgubiti određenu težinu. Ako tijekom programa ne mršaviš dovoljno brzo, opet te izbace bez mogućnosti povratka – ikad“, kaže dr. Gorjanski.

„To vam je kao da kirurg operira samo one slučajeve za koje zna da će biti uspješni, mi 'operiramo' sve kojima je potrebna pomoć, bez iznimke“, kaže Ćurković. A Gorjanski dodaje kako se Trevose smatraju najuspješnijom grupom za mršavljenje na svijetu, „ali oni su selektirani i nisu realnost. Mi smo realnost stanja u populaciji".

Nasuprot tomu, POST je sasvim „demokratična“ skupina za koju je dovoljno da imate 18 godina i da želite smršavjeti. Nema nikakvih ograničenja i svi su dobrodošli. Zato i iznenađuje koliko su rezultati dobri.

„Program je dobar zato što svatko može pristupiti, bez obzira na dob, spol ili fizičko staje. Imamo i dijabetičara koji je smanjio unos inzulina sa 40 na 14 od kada je u programu“, kaže Ćurković.

Hrana kao ovisnost

Doista, polaznici POST-a su heterogena skupina od ljudi s ekstremnom pretilošću trećeg stupnja, ljudi s normalnim indeksom tjelesne mase, dijabetičari….

Zato su dvojica liječnika i razvili široku paletu alata koje mogu koristiti pa svatko od polaznika uzima ono što mu treba. „Nekima se autogeni trening ne sviđa, nekima se baš to sviđa.

Ne moraju sve to koristiti, već odabrati ono što njima odgovara. Bitno je i što nemamo nikakvih ograničenja što se tiče namirnica, može se jest i kulen, pršut, šunka… Kako ćemo Slavoncu reći da ne jede kulen?!“ kaže Ćurković.

Kako je POST multidisciplinaran, pozabavili su se i pitanjem ovisnosti.

„Hrana može stvarati i ovisnost, zapetljana je to priča, istovremeno učimo i što je ovisnost i kako je se osloboditi. Do sada nisu opisane ovisnosti o kupusu ili kelju, ali ovisnost o šećeru je ozbiljan problem. Čovjek koji je sasvim zdrav i počne uzimati veće količine šećera, može razviti ovisnost isto kao i čovjek koji počne konzumirati alkohol“, napominje Gorjanski.

Planovi za budućnost su objavljivanje znanstvenog rada i knjige za koja samo što nije gotova.

„Dokazali smo da ovo radi, bilo bi šteta da taj know-how ne dijelimo dalje i pomognemo drugim ljudima“, kažu osječki liječnici, koji upozoravaju da se prvi put nakon Drugog svjetskog rata životni vijek u Americi počeo skraćivati - upravo zbog debljine. Za očekivati je da će se to uskoro počet događati i kod nas.

Na pitanje zašto prije nitko nije prišao tom problemu na taj način, objašnjavaju realitet današnjeg pristupa zdravlju:

„Na ovakvom mršavljenju nitko ne zarađuje – nema lijekova koji se moraju stalno uzimati niti posebnih pripravaka koji se moraju piti. Na ljudima koji su ozdravili od debljine neće nitko zaraditi, dapače industrija nezdrave hrane bit će na gubitku. Danas se zarađuje na bolesti, a ne na zdravlju."