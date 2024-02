Dukan dijeta jedna je od najpopularnijih dijeta koju prakticiraju poznate zvijezde kao što su glumice Penelope Cruz (49), Jennifer Lopez (54) i Kate Middleton (42).

Ovaj režim prehrane osmislio je francuski liječnik dr. Pierre Dukan 1970-ih. Dukan je bio liječnik obiteljske medicine do 2014. kada je izgubio liječničku licencu u Francuskoj - zbog kršenja etičkih propisa, piše Health.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Četiri faze

Ova dijeta se temelji na konzumaciji hrane bogate proteinima uz nisku razinu masti i ugljikohidrata. Zahvaljujući visokom unosu proteina, osjećaj gladi se smanjuje, dok smanjenje ugljikohidrata potiče gubitak težine.

Foto: shutterstock Foto: shutterstock 2. Restriktivne dijete

Dukan dijeta sastoji se od četiri faze:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

1. Napad

Prva faza traje do sedam dana. U ovoj fazi se konzumiraju neograničene količine nemasnih proteina, uz 1.5 žlicu zobenih pahuljica.

Dopušteno je jesti: piletinu i sve vrste peradi bez kože, nemasno goveđe meso, divljač, teletinu, morske plodove, ribu, lignje, jetrice, jezik, nemasne mliječne proizvode, tofu, jaja i kiseli krastavci.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ovo su vremenske preporuke navedene na Dukanovoj mrežnoj stranici.

Manje od četiri kilograma za izgubiti: jedan ili dva dana

Od šest do 13 kilograma za izgubiti: tri do pet dana

Više od 18 kilograma za izgubiti: nakon savjetovanja s liječnikom, ova faza može trajati do sedam dana.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

2. Krstarenje

Druga faza traje od jednog do 12 mjeseci. Dan za danom, trebate jesti naizmjenično nemasne proteine i nemasne proteine s povrćem bez škroba, uz dodatak 2 žlice zobenih pahuljica dnevno.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Istina: "Način prehrane utječe na smanjenje rizika od obolijevanja, ali posebnom vrstom hrane se ne može spriječiti nastanak karcinoma", ističe liječnik Vladimir Kovčin.

U ovoj fazi možete jesti povrće, kao što su brokula, paprika, gljive, bundeva, repa, patlidžan, artičoke, mahune, špinat, kelj, celer, krastavci, šparoge, luk, cvjetača, kupus, prokulice, cikla i mrkva.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Fazu krstarenja treba slijediti dok ne postignete svoju "pravu težinu". Trebali biste slijediti ovu fazu tri dana za svakih pola kilograma koji želite izgubiti. Ako osoba ima više kilograma za izgubiti, ostat će u fazi krstarenja dulje vremensko razdoblje.

Također se preporučuje svakodnevno vježbanje kako biste potaknuli gubitak masnoće. Dukan preporučuje 30 minuta brzog hodanja dnevno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

3. Konsolidacija

Faza konsolidacije označava kraj faza mršavljenja i omogućuje uvođenje novih namirnica. Preporuča se ostati u ovoj fazi deset dana za svakih izgubljenih pola kilograma. Ljudi koji smršave više u prve dvije faze ostat će u fazi konsolidacije dulje vremensko razdoblje.

Treća faza varira ovisno o prethodnim fazama. Možete jesti neograničene količine nemasnih proteina i povrća, uz malo ugljikohidrata i masti. Jedan dan u tjednu jedite isključivo nemasni protein, uz 2.5 žlice zobenih pahuljica dnevno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Vlakna su ključni aspekt zdrave, dobro zaokružene prehrane, no mnogi od nas ih ne unose dovoljno.

Posebnost ove faze su slavljenički obroci, koje možete konzumirati dva puta tjedno. Oni uključuju predjelo, glavno jelo, desert i čašu vina. Također, postoji i jedan dan u tjednu posvećen proteinima, sličan prvoj fazi.

4. Održavanje

Ovu fazu treba slijediti cijeli život kako bi se potaknula stabilizacija težine. Nijedna hrana nije zabranjena, ali osoba mora slijediti ova tri pravila:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Svaki dan pojedite tri žlice zobenih mekinja.

2. Imajte jedan proteinski dan u tjednu u kojem ćete jesti samo hranu iz prve faze.

3. Idite stepenicama i izbjegavajte vožnju dizalima te pokretnim stepenicama.

POGLEDAJTE VIDEO: Zaboravite zbrajanje kalorija: Ovo je najlakša dijeta koja topi kilograme

Je li Dukanova dijeta učinkovita?

Svaka dijeta koja značajno ograničava unos kalorija rezultirat će gubitkom težine, tako da je vjerojatno da će osoba koja slijedi vrlo restriktivnu Dukanovu dijetu doživjeti gubitak masnoće.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nema puno studija koje su se bavile učincima Dukanove dijete na mršavljenje, ali jedno je istraživanje iz 2015. pokazalo da su žene koje su slijedile Dukanovu dijetu osam do deset tjedana izgubile u prosjeku 15 kilograma.

Međutim, istraživači su otkrili neke velike probleme s prehranom, kao što su neadekvatne razine vitamina i minerala, kao i pretjerano visok unos proteina. Štoviše, smatra se da je razlog značajnog gubitka težine uzrokovan iznimno niskim sadržajem kalorija u prehrani.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Studija je pokazala da su žene koje su slijedile Dukan dijetu unosile samo 888 kalorija dnevno tijekom prve faze dijete i oko 1000 kalorija dnevno tijekom ostalih faza. Svaka dijeta s ovako niskim udjelom kalorija rezultirat će brzim gubitkom težine, ali to nije zdrav ili održiv način mršavljenja.

Studija nije pratila žene dugoročno, ali velike su šanse da su izgubljenu težinu s vremenom vratile. Studije pokazuju da ljudi koji smršave nakon restriktivnih dijeta obično vrate svu ili veći dio težine koju su u početku izgubili.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Osim gubitka težine, Dukanova dijeta također može dovesti do kratkoročnog smanjenja razine šećera u krvi i lipida u krvi. Međutim, to je zbog ekstremnog ograničenja kalorija i brzog gubitka težine koji potiče ova dijeta, a ne nužno sama dijeta.

Trenutačno nema dovoljno dokaza koji podupiru korištenje Dukanove dijete za promicanje mršavljenja ili poboljšanje drugih pokazatelja zdravlja. Budući da je dijeta toliko restriktivna i ne temelji se na čvrstoj znanosti, najbolje je izbjegavati ovu dijetu i umjesto nje odabrati metode utemeljene na dokazima za poboljšanje zdravlja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Je li Dukanova dijeta sigurna?

Dukan dijeta vrlo je restriktivna i značajno smanjuje unos kalorija, što može dovesti do nekoliko zdravstvenih rizika.

Studija slučaja iz 2014. pokazala je da je žena koja je slijedila Dukan dijetu bila hospitalizirana jer je imala nekontrolirano povraćanje kao posljedicu ketoacidoze. Ketoacidoza izazvana prehranom je rijetko stanje uzrokovano nedostatkom glukoze ili šećera u krvi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iako je malo vjerojatno da ćete doživjeti ketoacidozu dok slijedite Dukanovu dijetu, ovaj obrazac prehrane može dovesti do niza drugih neugodnih i potencijalno opasnih nuspojava.

Studije pokazuju da previše značajno smanjenje kalorija i ugljikohidrata može dovesti do nuspojava poput vrtoglavice, razdražljivosti, glavobolje, umora, ekstremne gladi, niske razine šećera u krvi i zatvora.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Štoviše, gore spomenuta studija iz 2015. otkrila je da su žene koje su slijedile Dukan dijetu imale nizak unos nekoliko nutrijenata, uključujući vitamin C, kalij, kalcij i folat, te da su konzumirale prekomjerne količine proteina, fosfora i natrija.

Budući da je toliko restriktivna i ima malo kalorija, Dukanova dijeta nije prikladna za djecu, tinejdžere, trudnice ili dojilje te osobe s određenim zdravstvenim stanjima, poput poremećaja prehrane i niskog krvnog tlaka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Postoje mnogi drugi obrasci prehrane koji pogoduju mršavljenju, a koji su sigurniji i manje restriktivni od Dukanove dijete i koji vašem tijelu osiguravaju hranjive tvari potrebne za optimalno funkcioniranje. Ako želite smršavjeti ili poboljšati druge zdravstvene parametre, najbolje je odabrati nutritivnu prehranu utemeljenu na dokazima poput mediteranske prehrane ili cjelovite biljne prehrane, savjetuje Health.