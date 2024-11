Doktori joj rekli da je pod stresom, a imala je rak: 'Bila sam jako ljuta na njih'

Menadžerica za društvene mreže iz Manchestera Saskia Clark (24) bila je dobrog zdravlja, rijetko je pila, nikad nije pušila i bila je fizički aktivna. Njeni simptomi su bili stres i tjeskoba, a liječnici su tek kasnije otkrili da se, ustvari, radi o raku štitnjače.

Saskia je prošlog proljeća počela patiti od bolova u prsima. No, pošto je imala povijest tjeskobe i borbe s umorom, liječnici su u početku mislili da je nešto jednostavno u pitanju te da se pogoršalo jer je previše radila. No, kako The Sun izvještava, tek nakon "bezbrojnih pregleda", konačno su pronašli zlokobni uzrok, a Saskiji je dijagnosticiran rijedak oblik raka štitnjače.

"Bilo je stvarno zastrašujuće. U početku sam bila jako ljuta što im je trebalo toliko dugo da postave pravu dijagnozu. Ali osjetila sam i neobično olakšanje, jer sam znala da nisam bila luda kroz cijelo to vrijeme. Znala sam 100 posto da nešto nije u redu", rekla je.

Saskia je svoju priču dokumentirala na TikToku. Rekla je da joj je dijagnoza stigla u kolovozu, 18 mjeseci nakon što je prvi put izrazila zabrinutost za svoje zdravlje u svibnju 2023. "Bilo je frustrirajuće jer sam cijeli život bila tjeskobna i pokušala sam objasniti da to nije tjeskoba", dodala je.

"Liječnici su me uputili kardiologu i rekli mi da isprobam gomilu wellness stvari. Probala sam sve, jogu, meditaciju, zvučne kupke, akupunkturu, refleksologiju, čak sam se odrekla alkohola na osam mjeseci u nadi da će mi biti bolje. Ali bol u prsima je i dalje bila prisutna", otkrila je Saskia.

CT otkrio strašnu istinu

Njen prvi pregled kod kardiologa bio je u studenom, a bila je podvrgnuta 24-satnom EKG-u. On joj se javio tek u ožujku te ju je naručio na ultrazvuk srca i krvnih žila te ergometriju. Rezultati pretraga bili su u redu, ali ubrzo je Saskia počela razvijati druge zabrinjavajuće simptome koji su se odnosili na crijeva. Napravila je CT cijelog tijela. Tjedan dana kasnije pozvali su je da hitno dođe na razgovor.

"Doktor mi je pokazao pluća na snimci s CT-a i na dušniku mi se vidjelo više kvržica. Bilo je to stvarno bizarno vidjeti jer nikad nisam pušila i nikad nisam imala problema s disanjem. Saznati da je nešto u tvom tijelu, a vi za to ne znate, osjećaj je koji ne mogu opisati", ispričala je djevojka.

Saskia je napravila biopsiju, bronhoskopiju i krvne pretrage. Tjedan dana kasnije saznala je poraznu vijest da je biopsija otkrila medularni rak štitnjače.

"Umorna sam otkad znam za sebe, ali sam aktivna, ne pijem puno, nikad nisam pušila niti vejpala, hranim se relativno zdravo i prioritet mi je zdravlje. Ali također sam na neki način uvijek znala da nešto nije u redu, pa to sada ima smisla. Najteže je kad pogledam svoje fotografije prije dva mjeseca i shvatim da sam u tom trenutku imala rak, a nisam imala pojma", kazala je.

