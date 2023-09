Sve više mladih djevojaka konzumira pilule za dan poslije, a ne shvaćaju koliko se one negativno mogu odraziti na njihovo zdravlje i plodnost.

Kurir navodi da je to postao trend među djevojkama u Srbiji. Liječnici navode da učenice srednjih škola nisu svjesne da im česta upotreba tih pilula može ozbiljno utjecati na reproduktivno zdravlje.

"Djevojke nas ne slušaju, one gledaju društvene mreže. Konzultiraju se s ljudima koji nemaju prave informacije. Tim djevojčicama se još uvijek nije razvio hormonalni status, a one ga ugrožavaju dodatno korištenjem tableta, koje su inače hormonske", rekao je ginekolog Vanja Milošević za Kurir.

Posljedice pilula za dan poslije

"Može doći do disfunkcionalnog krvarenja, poremećaja menstrualnog ciklusa, glavobolje, vrtoglavice, anemije i bolova u trbuhu. One mogu trajno ugroziti zdravlje. To nije privremeno, mogu ugroziti reproduktivno zdravlje na samom početku", objašnjava doktor Milošević.

"Upotrebljava se ako dođe do puknuća kondoma, ako djevojka nije koristila kontracepciju ili ako nije sigurna u efikasnost metode prekinutog odnosa. Pilulu nikako ne bi smjele koristiti djevojke koje imaju 16 godina jer djevojka treba biti zrela i razvijena", rekao je doktor Perović.

Ginekolog Zoran Savić je dodao da se primjena ovih pilula ne preporučuje često: "Treba je koristiti isključivo i u slučaju nezaštićenih odnosa! Zapravo je preporuka da se ne koristi uopće kao način kontracepcije. Ima mnogo efikasnijih i sigurnijih oblika kontracepcije. Ako se često koriste, mogu izazvati poremećaje hormonskog statusa, tako da je preporuka da se koriste izuzetno rijetko, ako nije korišteno nijedno drugo kontracepcijsko sredstvo."

