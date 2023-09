Anna Dooley, 30 godina, odlučila je otići u lokalnu privatnu ljekarnu kako bi preuzela prilično snažan analgetik kojeg je dobila na recept. I liječnik koji već godinama prati njeno stanje savjetovao joj je da, ako je moguće, izbjegava velike lance jer se preselila pa bi ju računalni sustav mogao "izbaciti" kao nekog tko kupuje lijekove uokolo.

No umjesto da ima posla s državnom agencijom, dočekalo ju nešto puno gore.

Već 15 godina pati od bolne endometrioze

Dooley već 15 godina pati od endometrioze, stanja koje rezultira rastom tkiva sličnog sluznici maternice izvan maternice, piše Daily Mail. Često ostaje u agoniji i treba snažne analgetike kako bi vodila koliko- toliko normalan život. Dooley opisuje kao osjećaj kao da ima bodljikavu žicu omotanu oko trbuha.

Dok je ispunjavala svoj recept, Dooley tvrdi da ju je vlasnik ljekarne osramotio pred ostalim kupcima.

"Čak nije ni rekao 'zdravo, kako ste', pred cijelim dućanom samo je rekao 'pazite da ne predozirate',' rekla je. Ljekarnik ju je ignorirao i nakon što je objasnila svoju dijagnozu te mu rekla da nedavno bila u bolnici zbog svojeg stanja. Samo je nastavio u svom stilu. "Rekao je, 'moram vam dati ovo zakonski ... to je besplatno, u slučaju predoziranja'," rekao joj je čovjek i pružio joj bočicu s naloksonom. Nalokson je lijek koji vlada besplatno daje onima koji koriste jače analgetike kako bi se smanjili učinci opijata.

'Složila sam se sa svime, samo da što prije izađem'

'Rekla sam mu 'imam endometriozu', ali nije želio čuti što govorim. Počeo je govoriti preko mene i pričati o predoziranju kao da je to neka vrsta šale.", opisuje. Rekla je da ju je alarmiralo koliko je lako ljekarnik olako shvaćao ovisnost i svoje ponašanje općenito. Čak joj je i preporučio da pogleda seriju 'Painkiller', koja govoro o opioidnoj krizi u Sjedinjenim Državama.

Rekla je da bi joj iskustvo s ljekarnikom bilo puno gore da zaista jest ovisnica, "Kako se usuđuješ ovako to objaviti svima? Nakon što me osramotio samo zato jer sam tražila pomoć. Završila sam s time da se slažem sa svime što je rekao jer sam bila toliko posramljena da sam htjela što prije izaći iz situacije. Jednostavno ne razumijem zašto me nije mogao tretirati kao ljudsko biće i prestati me ponižavati pred svima.". zaključila je.

