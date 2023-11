Rachel Kinsey je rođena je s ekcemom, koji pogađa otprilike jedno od petero djece i jednu od 10 odraslih osoba u Velikoj Britaniji.

Povremeno korištenje steroidnih krema držalo ga je pod kontrolom do 2020., ali je pretrpjela ozbiljno pogoršanje tijekom prvog zatvaranja zbog korone. Zatim je redovito koristila jake steroide sljedeće dvije i pol godine prije nego što je početkom 2023. primijetila crvene mrlje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Stanje joj se pogoršalo

Isprva je Rachel mislila da je to novi ekcem, ali je ubrzo shvatila da se vjerojatno radi o TSW sindromu u periodu ustezanja (ovisnosti o topikalnom kortikosteroidu) pa ih je odmah prestala koristiti. Nažalost, bilo je prekasno. Imala je nesnosne bolove i rane na mjestu koje je noćna mora svake žene.

28-godišnjakinja iz Manchestera je imala crvenilo iz kojeg je izlazio gnoj te je izgubila obrve. Klitoris joj je čak bio upaljen, zbog čega joj je korištenje toaleta i pranje predstavljalo pravu muku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Rachel je morala stajati pod tušem, držeći ruke između nogu, i jednostavno pustiti vodu da curi dok ju je peckala po cijelom tijelu. "Osjećala sam se kao da gorim iznutra, a koža me pekla, peckala i pucala. Svrbež je bio jak, svrbjelo me do kosti. Nikakvo češanje me ne bi zadovoljilo. Cijelo tijelo mi je bilo kao da gori, ali vulvi je bilo još gore jer je to tako osjetljivo područje. Mislim da je ovo opteretilo naš brak jer se moj suprug stalno brinuo o meni, a nismo se mogli seksati dva mjeseca jer je moja koža bila ispucana, bolna i svrbjela."

Zbog tog stanja Rachel više nije mogla izaći iz kuće. Strah da će se probuditi s novim ranama iz kojih izlazi gnoj i nepodnošljivom boli, uplašilo ju je do te mjere da nije mogla spavati cijelu noć.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako bi si odvratila pažnju, zaokupila se radom na prijenosnom računalu pa je jedva uspjela odspavati nekoliko sati u tjedan dana.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Bila sam loše volje jer sam vrlo ekstrovertirana osoba koja voli izlaziti i biti s prijateljima te se baviti aktivnostima. Biti vezana za dom - bio je veliki izazov za moje mentalno zdravlje. Čak i male stvari, poput nemogućnosti da nešto uhvatim kako treba, rasplakale bi me jer sam se osjećala beskorisno. Ipak, dio s curenjem gnoja je vjerojatno bio najodvratniji. Morala sam spavati s ručnikom kako bi upio dio gnoja, ali bih se probudila s ranama zalijepljenim za ručnik, a bilo je tako bolno odlijepiti ga", ispričala je Rachel.

Ostala je bez kose i obrva

To nije bilo sve, na kraju je izgubila i kosu: "Gubitak kose također je bio ponižavajuć. Izgubila sam i obrve jer je to bilo jedno od područja na kojima sam često koristila jake steroide pa je ondje dosta curio gnoj i sve se prekrilo. Kada su se kraste oljuštile, sa sobom su odnijele i moje dlačice obrva i trebalo im je nekoliko mjeseci da ponovno izrastu. Isto se dogodilo s mojom kosom kada je ljuskanje prelazilo na moje tjeme."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na početku korištenja steroida, Rachel je prepisan jedan posto hidrokortizona (blagi steroid za lice i genitalije), 0,01 posto mometazona (snažan steroid za pokrivanje cijelog tijela) i 0,05 posto klobetazol propionata (još jedan snažan steroid za ruke). Ali kad je hidrokortizon prestao djelovati na njezinom tijelu i licu, prešla je na mometazon, koji je puno jači.

Nakon što je pretrpjela zastrašujuće posljedice ovisnosti o steroidima, sada zna da je to bio najgori korak koji je mogla poduzeti.

"Dermatolog mi je propisao antibiotike i oralne steroide i djelovali su poput magije - crvene mrlje su nestale u samo nekoliko sati. Ali kad sam ih nakon nekoliko dana prestala uzimati, vratili su se. Shvatila sam da mi je dosta i odlučila sam proći kroz cijeli proces odvikavanja", objasnila je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Najteži trenuci u životu

Počela je istraživati TSW sindrom pa je otkrila da mnogi ljudi postižu uspjeh s metodom koja se zove NMT tretman.

"To nije hidratantna krema, ograničavanje tuširanja, unosa vode i vježbanje, tako da sam se prisiljavala da se ne moram oslanjati na hidratantnu kremu. Počela sam s ovime u travnju 2023. godine. Tuširala sam se svaka tri dana, bez hidratantne kreme, pila sam samo jednu litru vode dnevno i nadopunjavala je hranom s visokim sadržajem proteina. Uzimala sam i kolagen, vitamine i probiotike. Prvih nekoliko tjedana bilo je iznimno teško. Koža mi je bila toliko suha i zategnuta, ispucala i bolna da nisam mogla ni posegnuti za šalicom iz ormarića."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ali s vremenom su upala, gnoj, kraste i ljuštenje počeli popuštati i u roku od tri mjeseca počeli su se primjećivati rezultati. "Koža mi je sada mnogo bolja”, dodala je.

Rachel, koja dokumentira svoju bolest na Instagramu, zahvalna je NMT tretmanu i svom suprugu što su joj pomogli: "Nijednom nije loše reagirao i spavao pored mene, čak ni kad mi je curio gnoj i kad sam se ljuštila po krevetu, ali i kad mi je tijelo bilo gnjusnog mirisa jer se nisam tuširala danima. Kuhao mi je, obavljao poslove za mene i uvijek me uvjeravao da izgledam lijepo", piše The Sun.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Svrab se pojavio u školi u Splitu, zgrada se dezinficira