Dermatolog Sina Ghadiri redovito dijeli korisne savjete za njegu kože i higijenu na TikToku, gdje je prikupio nevjerojatnih 84,8 tisuća pratitelja.

U nedavnom videu je otkrio da oni koji su zabrinuti zbog neugodnog mirisa ispod pazuha mogu upotrijebiti drogerijski proizvod za njegovo ublažavanje. Radi se glikolnoj kiselini koja se koristi u kozmetičkim preparatima jer pozitivno djeluje na obnavljanje kože, ožiljke i akne. Glikolna kiselina može se kupiti u obliku kapi ili kozmetičkih preparata.

"Prošle godine sam se borila s tim. Čak i nakon tuširanja i dalje osjećam neugodan miris", požalila se dermatologu jedna pratiteljica, a drugi korisnik je dodao: "Istuširajte se i nanesite dezodorans." Na to je Sina odgovorio: "Nema ništa loše kod dezodoransa, ali neki ljudi još uvijek imaju problema s njegovim kontroliranjem."

Glikolna kiselina može iritirati kožu

Glikolna kiselina je vrsta alfa hidroksi kiseline (AHA) koja se dobiva iz šećerne trske. Također se koristi za hiperpigmentaciju i učinkovit je piling. Namijenjena je za korištenje kao zamjena za dezodorans jer ne zaustavlja proizvodnju znoja. Međutim, certificirana dermatologinja dr. Marisa K. Garshick izjavila je za Today: "Smatra se da glikolna kiselina pomaže smanjiti tjelesni miris smanjujući pH vrijednost kože i otežavajući preživljavanje bakterija koje uzrokuju neugodne mirise."

Upotreba glikolne kiseline nosi određene rizike. Kao i druge kiseline za piling, može iritirati kožu, osobito na područjima gdje je tanka i mekana, poput pazuha. To može uzrokovati crvenilo, ljuskanje i osjetljivost.

Garshick je dodala: "Maksimalna koncentracija glikolne kiseline koja se može koristiti na ovom području je osam do deset posto, ali čak i to može biti iritirajuće, stoga, što je niža koncentracija, to bolje." Također se preporučuje korisnicima da nanose proizvod najviše jednom ili dva puta tjedno. Dermatologinja Garshick je čak preporučila dezodorans s glikolnom kiselinom umjesto nanošenja samog proizvoda, piše Express.

