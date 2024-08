Sve je više oboljelih od koronavirusa koji je manje smrtonosan, vrlo zarazan i može imati veće stope dugoročnih komplikacija, izvijestili su zdravstveni stručnjaci. Čitateljica Marija (50) iz Splita javila nam se na redakcijski mail kako bi sve upozorila da ga ipak ne smiju shvaćati olako upravo zbog dugoročnih komplikacija.

Marija nam je otkrila kakvu je agoniju prošla zbog koronavirusa. Ona tvrdi da je inače sportski tip te da nema nekih velikih zdravstvenih problema, osim kroničnog sinusitisa (upale sinusa), no da ju je COVID-19 prikovao za postelju puna dva tjedna te je tri tjedna bila na bolovanju zbog te bolesti.

"Zadnji dan godišnjeg odmora jedva sam se probudila i bila sam jako umorna, boljela me glava te sam teško disala jer mi je nos bio začepljen. Izmjerila sam temperaturu i bila sam šokirana kad sam vidjela da je ona bila 39,8 °C", otkrila je.

"Jedva sam se odvukla do kuhinje da si natočim čašu vode da popijem gram paracetamola. Zacrnilo mi se pred očima od slabosti i umora, a kad sam ponovno legla u krevet, nisam se mogla nikako namjestiti jer me bol u donjem dijelu leđa doslovno razdirala", ispričala nam je Marija.

Unatoč terapiji za COVID-19, nije joj bilo bolje

"Posljednji put su me tako užasno boljela leđa kad sam imala koronavirus u listopadu 2022. godine te sam se skoro isto ovako loše osjećala. Nazvala sam kćer da mi kupi test za COVID-19 i on je nakon testiranja bio pozitivan", dodala je.

Marija je nazvala svoju liječnicu opće prakse koja joj je otvorila bolovanje te joj je savjetovala da koristi "simptomatsku terapiju, da za temperaturu pije paracetamol, ili Lekadol ili Lupocet, da jača imunitet i uzima mnogo tekućine" te da se javi za pregled ako joj se stanje pogorša ili se bude lošije osjećala.

"Muž (49) je došao s posla ranije i donio mi pileću juhu, no nisam ništa mogla jesti jer me je i grlo počelo boljeti i nisam mogla gutati. Kćeri sam rekla da nam ne dolazi par dana dok mi ne bude bolje, no meni nikako nije bilo bolje. Jedino je bilo dobro to što mi je visoka temperatura nestala nakon tri dana", napisala je naša čitateljica. Teški simptomi COVIDA-19 nisu prestajali ni nakon devet dana.

"Osjećala sam se kao da mekamion pregazio, boljeli su me mišići, kosti, zglobovi, grlo, glava… Ma sve! Bila sam toliko promukla da nisam mogla pričati. Živjela sam na juhama, krekerima i kuhanim tikvicama. Sva ostala hrana mi se gadila. Svako jutro bih se budila s nadom da će mi biti barem malo bolje, no moja agonija nije prestajala ni nakon devet dana. Svaki pokret bio mi je bolan, a napraviti par koraka bio mi je stravičan napor i nisam mogla doći do zraka", ispričala je.

Marijin suprug je bio pozitivan na koronavirus dva dana nakon nje te je imao slične simptome, no on se oporavio nakon par dana. Ona je, pak, dogovorila pregled kod svoje liječnice koja joj je, uz simptomatsku terapiju, dala antibiotik koji je pila sedam dana, jer je uz koronavirus dobila i upalu sinusa. Marija tvrdi da je uz paracetamole pila i gram vitamina C dnevno te je uzimala i posebnu tekućinu za rehidraciju jer je slabo jela, a nos i sinuse je ispirala s otopinom morske soli.

"I sjedenje me umaralo nakon tri tjedna patnje i još uvijek nakon skoro mjesec dana od pozitivnog testa na koronavirus brzo se umaram i ne mogu baš dugo hodati, bole me leđa, a sinusi su mi još uvijek djelomično začepljeni. Ne mogu vjerovati koliko mi je korona zagorčala život! Molim vas, nemojte se izrugivati s njom i shvaćati je olako te govoriti da to nije ništa!" opomenula je naša čitateljica Marija.

Ako i vi imate slično iskustvo ili životnu priču koju želite da objavimo, javite nam se na e-mail netvijesti@rtl.hr.

