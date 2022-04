Bronhalna astma je kronična upalna bolest daljnjih dišnih puteva koja uzrokuje kod ljudi otežano disanje te predstavlja jaku imunološku reakciju na raznovrsne alergene iz neposredne okoline.

Bolest se javlja u epizodama, najčešće u proljeće te se izmjenjuje s periodom u kojem nema simptoma. Pri pogoršanju upale dolazi do napadaja zbog prisutnog alergena u neposrednoj okolini. Nije nasljedna te se može uspješno liječiti.

Razgovarali smo s doktoricama obiteljske medicine Branislavom Čilić i Tanjom Pekez o bronhalnoj astmi te su nam objasnile kako si pomoći te kako izbjeći alergene.

Što pomaže kod bronhalne astme?

Doktoricu Čilić smo pitali o specifičnosti astme i kako si astmatičar može pomoći.

DR. ČILIĆ: Astma je kronična upalna bolest, nastaje kada sluznica dišnog sustava ne tolerira, inače za većinu populacije tolerabilne tvari, alergene i dovodi do dramatičnih simptoma otežanog disanja, ali ima i periode bez simptoma, što ne znači da je bolest nestala ili je izliječena. To treba znati svaki bolesnik koji ima ovu bolest kako bi znao što treba činiti da do ponovnog pogoršanja ne dođe. Mora provesti adekvatnu dijagnostiku, ustanoviti prirodu astme te odrediti terapiju u skladu s anamnestičkim podacima, kliničkim pregledom i učinjenim pretragama te educirati se o svojoj bolesti i samopomoći. Osoba će si prije svega najbolje pomoći ako slijedi upute izbjegavanja poznatih alergena i redovito uzimanje terapije dobivene od liječnika, a koja je u današnje vrijeme toliko učinkovita da i sam pacijent zaboravi da ima astmu.

Kako izbjegavati alergene?

Kako se mogu izbjegavati alergeni objasnila nam je doktorica Čilić.

DR. ČILIĆ: Pacijenti alergični na pelud trebaju očistiti odjeću po povratku izvana u svoj dom pranjem, treba oprati kosu u kojoj se nalazi puno peludi, a koju bi stalno udisali jer bi se pelud spuštala iz kose na lice i ulazila u dišne putove. Također treba isprati nosnu sluznicu fiziološkom otopinom i alergene sa sluznice treba isplahnuti u jednjak pa u želudac gdje neće biti aktivna. Ne biste trebali pušiti i trebali biste izbjegavati zadimljene i zagušljive prostorije. Potrebno je zaštititi se od respiratornih bakterijskih i virusnih bolesti, prvenstveno dostupnim cjepivima, a i nošenjem maske te drugim sredstvima poput dezinficijensa te urednog higijensko dijetetskog načina života.

Korištenje pumpica

Doktorica Pekez je naglasila koliko je važno korištenje pumpica kod astmatičara.

DR. PEKEZ: Astma je kronična bolest, uglavnom alergijska i potrebno je redovito koristiti pumpice. Kako dijabetičari kontroliraju svoju bolest s mjerenjem šećera, tako astmatičari mogu kupiti peakflow metar u ljekarni i vidjeti s doktorom ili pedijatrom kako to koristiti jer je to vrlo dobra stvar.