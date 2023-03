Holly McGinley (26) navukla se na heroin kada je imala 18 godina, a prestala je tri godine nakon što je izgubila jedno od svoje troje djece zbog sustava skrbi.

Zagovornica protiv ovisnosti iz Ayra osjeća se nevjerojatno sretnom što je izbjegla svoju bitku bez ikakvih zdravstvenih problema, a većina ljudi kaže da nikad ne bi pretpostavili da je tako blizu ruba.

Djeca ju spasila iz pakla droge

Holly, čija djeca imaju šest i tri godine te šest mjeseci, kaže: “Ljudi kažu da ne izgledate kao da ste ikada dotakli drogu, ali postoji taj stereotip o tome kako ovisnik zvuči i izgleda.

“Svatko u Škotskoj ima tu ideju u glavi o tome kako izgleda ovisnik. Možda ne izgledam ili ne zvučim tako, a možda nisam bila previše duboko i stala sam prije nego što mi je to uništilo izgled, ali svejedno sam prošla kroz to", rekla je.

Zatim je objasnila: “Nije loše što ljudi kažu da ne izgledam kao da sam dirnula drogu, malo ljudi može reći da su bili ovisni i izaći s druge strane ne izgledajući kao da su je ikad dirnuli, ali spasile su me moje bebe. Promijenila sam sebe zbog svojih dječaka, izgubila sam starije dijete zbog sustava i obećala si da to više neću učiniti. Gubitak najstarijeg sina još uvijek boli, to je dio mog života koji zauvijek nedostaje, ali sve što sada mogu učiniti je najbolje za svoje dječake i nadam se da će biti ponosni na mene kad shvate. Mislim da se ne bih promijenila da nije bilo moje djece, nevjerojatno je što mogu, oni nadjačavaju samog vraga.”

Bori se za druge ovisnike

Holly, koja je zbog svoje ovisnosti završila u zatvoru i bila suicidalna, sada želi podržati druge ovisnike da se očiste. Ona misli da je iskustvo čini idealnom osobom koja će im pomoći da se vrate na pravi put pa je tako rekla: “Želim pomoći drugim ovisnicima da se oporave. Osjećam da je to nešto što bih trebala učiniti."

“Treba doći od nekoga tko je prošao kroz ovisnost i to je preživio. Ljudi ne slušaju ljude koji to nisu prošli”, objasnila je, piše The Sun.